Kuşadası Belediyesi, tatilciler için ilave tedbirler aldı
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Kuşadası Belediyesi, tatilciler için ilave tedbirler aldı

Kuşadası Belediyesi, tatilciler için ilave tedbirler aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Güzelçamlı Mahallesi sahil şeridinde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Güzelçamlı Mahallesi sahil şeridinde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, normalleşme ile birlikte nüfus yoğunluğu artan Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde yaz dönemi için ilave tedbirler alındığını belirtti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi, normalleşme ile birlikte mahalle ziyaretlerine hız verdi. Mahallelere yapılan ziyaretler kapsamında Güzelçamlı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, tüm sahil şeridini dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

"7/24 yanınızdayız"

Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, sorun, öneri ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı. Kuşadası Belediyesi'nin ilgili tüm birimleri ile birlikte 7/24 sahada olduğunu belirterek "Pandemi ile mücadele içerisinde geçen bir kışı ardımızda bırakarak normalleşme dönemine girdiğimiz bugünlerde nüfus yoğunluğu artan tüm mahallelerimize eksiksiz hizmet verebilmek için ilave tedbirlerimizi devreye soktuk. Güvercin Masamızın çağrı merkezi ve acil müdahale ekiplerimiz ile her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, tatilciler için ilave tedbirler aldı
Kuşadası Belediyesi, tatilciler için ilave tedbirler aldı
Kuşadası Belediyesi, tatilciler için ilave tedbirler aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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