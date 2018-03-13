Kuş Cennetinin "Yazlıkçıları" Dönüyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarında yer alan kuş cenneti Kuyucuk Gölü, havaların ısınması ve göldeki buzların erimeye başlamasıyla göç eden kuşları yeniden ağırlamaya başladı.

Türkiye'de, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13. alan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunuyor. Kuyucuk Gölü, angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 213 farklı kuş türünü barındırıyor.

Kuşlar, kış aylarında havaların soğuması ve gölün tamamen buz tutması nedeniyle göç ediyor. Bu yıl havaların erken ısınması ve buz tutan gölün çözülmeye başlamasıyla göçmen kuşlar dönmeye başladı.

Sakarmeke, angut, yeşilbaşlı ördek ve sığırcıkların döndüğü göl, cıvıl cıvıl bir görünüme kavuştu. AA ekibince drone ile havadan görüntülenen Kuyucuk Gölü'ndeki kuşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

"213 kuş türümüz var"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuyucuk Gölü'nün kuş kriterleri açısından ulusal öneme sahibi bir alan olduğunu söyledi.

Kars'ın önemli cazibe alanlarından birsinin de Kuyucuk Gölü olduğunu vurgulayan Doğanay, "Göl Kars'a 40 kilometre uzaklıkta Arpaçay ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Kuyucuk Gölü ilimizde tanınmakta, Türkiye'de de tanınması için müdürlük olarak bütün gayretleri göstermekteyiz. Uluslararası sözleşmeyle korunan bir alan burası, Ramsar alanı." dedi.

Doğanay, Kuyucuk Gölü'nün Ramsar alanı kriterlerinin birçoğunu barındırdığını hatırlatarak, "Ramsar alanlarının belli kriterleri var. Burası ulusal öneme sahip olmasını gerektiren kriterlerin birçoğunu barındırıyor. Örneğin, 245 hektar yüzey alanına sahip olmasına rağmen bu gölde 30 binin üzerinde angut kuşu yaşamaktadır. Bu kuşların burada üreyip yaşaması Ramsar kriterlerinin bir tanesini başlı başına temsil etmektedir. Toplam 213 kuş türümüz var, bunların sayıları binlerin üzerinde ifade edilebiliyor. Bu da Kuyucuk Gölümüzün cazibesini ortaya koymuş durumdadır." ifadesini kullandı.

"Buzlar çözülünce göç eden kuşlar dönüyor"

Gölde yaşayan kuşların, havaların soğumasıyla buradan göç ettiğini anlatan Doğanay, şunları kaydetti:

"Kuyucuk Gölü'ndeki kuşlar yaz konaklayıcılarıdır, buzların çözülmeye başlamasıyla göç eden su kuşları göle dönüyor. Sulak alan ekosistemi gereği Kuyucuk Gölü kuşlara ev sahipliği yapmaktadır. Suların buz tutmasıyla kuşlar göç etmektedir. Kuyucuk Gölü önemli bir göç yolu üzerinde yer almakta ve müdürlüğümüzce yaban hayatı gelişme sahası olarak ilan edildi. Burada av yasaklanmıştır, buraya gelen su kuşlarımızın rahatça üreme ve gelişmesi, yaşaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. Kars'ın eşsiz destinasyon alanlarından biri olan Kuyucuk Gölü'ne, kuş gözlem hobisi bulunan tüm hayvanseverleri bekleriz."

Kuşları gözlemeye gelenlerden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hamdi Çelik de yaklaşık 4 yıl önce yaz ayında Kuyucuk Gölü'ne geldiğini belirterek, "Geldiğimde göç eden kuşları izleme şansım olmuştu. Bu defa da buraya gelerek fotoğraflamaya çalışacağız. İnanılmaz bir coğrafya ve doğa, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Yaz ve kış burası çok harika." ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sargun ise Kars'a ilk defa geldiğini dile getirerek, burasının çok güzel bir coğrafya olduğunu söyledi. Sargun, herkesi Kars yöresi ve Kuyucuk Gölü'nü görmeye davet etti.