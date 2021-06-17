Kurum: "İklim değişikliği ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"
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Kurum: "İklim değişikliği ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bakanlıkta görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bakanlıkta görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (2)

Kurum: 'İklim değişikliği ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz'
Kurum: 'İklim değişikliği ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz'
Kurum: 'İklim değişikliği ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz'
Kurum: 'İklim değişikliği ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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Kurum: "İklim değişikliği ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" - Haberler
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