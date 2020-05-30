Kurum: "Biz yerinde hızlı bir şekilde yapım sürecini yürütüyoruz"
Şantiye alanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu.
30.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:37
Şantiye alanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu. (3)
Kaynak: AA