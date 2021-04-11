Kurum: "İnşaat kazısı esnasında tedbiri almak zorundasınız, diğer binalara zarar veremezsiniz"

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Ankara'da, yapımına başlanan bir inşaatın yan tarafındaki 8 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. Bina sakinleri gelen çatırtıyla panik yaşayıp sokağa döküldü. Hasar alan bina dahil toplamda 21 bina boşaltıldı. Binaların yıkım çalışmalarına salı gününden başlanacağını söyleyen Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın yanında olacağız, kimseyi mağdur etmeyeceğiz. İnşaat sırasında tedbir almak zorundasınız. Suçlu kimse hukuk nezdinde cezasını alacak" ifadelerinde bulundu.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta temelinde boşluk olduğu için çökme tehlikesi bulunan ve yıkım çalışmaları süren 8 katlı Açelya Apartmanı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma, mülkiye başmüfettişlerince yürütülüyor. Soruşturma kapsamında iki mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği, müfettişlerin özellikle belediye görevlilerinin ve diğer ilgililerin ihmalinin olup olmadığı üzerinde durduğu öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da olay yerine giderek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Mağdur vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerinde bulundu.

İşte Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz.

"TÜM İNCELEMERİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYORUZ"

Bölgede ilk andan itibaren bakanlıklarımız ve üniversite hocalarımızla birlikte teknik analizlerimizi titizlikle yürüttük. Hasar tespit ve yapı işleri uzmanlarımız tahliye edilen binalarda ve çevrede teknik incelemelerine devam ediyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Bakanlıklarımız ve belediyemizle birlikte gerekli bütün adımlarımızı süratle atarak vatandaşlarımızın yanında olacağız.

"EN KISA SÜREDE İNŞAATIMIZI BİTİRECEĞİZ"

Salı'dan itibaren taşınma işlemini bitireceğimizi düşünüyoruz, ardından çalışmalara hemen başlanacak. 1-2 ay içinde iade yapılacak. En kısa sürede inşaatlarımızı bitireceğiz.

"KİMSENİN CAN GÜVENLİĞİ RİSKE ATILMAYACAK"

İnşaatımızı kimsenin can güvenliğini riske atmadan yapacağız. Bu noktada bir ihmal varsa gereğini yapacağız. 155 hal sahibi vatandaşımız var. Bir inşaat kazısı sırasına tedbir almak zorundasınız, burada bir ihmal varsa gereği hukuki açıdan yapılacak"