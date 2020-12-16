Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

16.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:41
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman 37. bölüm kesintisiz izle! Kuruluş Osman son fragmanı yayınlandı, 39. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ya devlet başa ya kuzgun leşe!"

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ya devlet başa ya kuzgun leşe!"

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 39. bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE ATV

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