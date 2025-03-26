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Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yok mu, 186. bölüm, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yok mu, 186. bölüm, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 186. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 186. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 186. Bölüm canlı izle! 5 Mart Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! ATV

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 186. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 186. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 186. Bölüm canlı izle! 5 Mart Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey tüm oyunları bozuyor

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yok mu, 186. bölüm, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

OSMAN BEY, ULUGAN'A KARŞI HAMLESİNİ YAPIYOR!

Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak ister. Bu sırada Ulugan, Osman Bey'i takip ederek pusu kurmak için harekete geçer. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür. Osman Bey'in bu hamlesi karşısında Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecektir? Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yok mu, 186. bölüm, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BALA HATUN, GEÇMİŞİN PERDESİNİ ARALIYOR

Sofia'yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendiren Bala Hatun, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey oldukça tehlikeli bir göreve atılarak Akhisar Kalesine sızar. Alaeddin ve Gonca Halime'yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri öğrenirler. Rahibe, Halime'nin adının Poena olduğunu söyler. Bala Hatun Rahibe'yi yaşatıp, Halime'nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek midir?

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yok mu, 186. bölüm, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ESENBİKE HATUN'UN KURDUĞU TUZAK!

Esenbike uçlardaki Türkmen beylerinin biadını alarak gücünü perçinleyip Osman Bey'i iyice yalnız bırakmak istemektedir. Osman Bey ise Esenbike'nin planını bozmak için ona Ulugan üzerinden büyük bir oyun oynayacaktır. Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır? Osman Bey, Esenbike Hatun'un kurduğu oyunu bozabilecek midir? Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun'un ittifak teklifine nasıl bir tepki verecektir?

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yok mu, 186. bölüm, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Kuruluş Osman, bu akşam Kadir Gecesi Özel programı sonrası yeni bölümü 21.00'de ekrana gelecek.

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yok mu, 186. bölüm, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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