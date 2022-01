Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Burak Çelik diziden ayrılıyor mu? Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü, kim canlandırıyor?

BİLECİK (Haberler.com) - Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin 78. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in en güçlü alplerinden olan Göktuğ kılıçla saldırıya uğruyor. İzleyiciler bu fragmanın ardından, Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi? Kuruluş Osman Göktuğ diziden mi çıkacak? Kuruluş Osman Göktuğ diziden ayrılıyor mu? merak etti. Sizler için araştırdık...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kayı'nın yiğit Alpları! Ben sizden razıyım, hakkım sizlere helaldir!"

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLECEK Mİ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Göktuğ Bey sırtından kılıçla vuruluyor. Bunun akabinde Göktuğ karakterini canlandıran Burak Çelik diziden ayrılacak mı merak edildi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Yarınki yeni bölümde Göktuğ Bey ölecek mi, diziden ayrılacak mı hep birlikte izleyeceğiz.

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman Göktuğ karakterini "Burak Çelik" canlandırmaktadır.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik (21 Temmuz 1992, İstanbul), Türk oyuncu ve manken.

Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil olmuştur.

Rol Aldığı Filmler:

2013 : Karagül : Serdar Kılıçoğlu

2016 : Hayat Sevince Güzel : Barış

2017 : Deli Aşk : Jeremy Jackson

2017 : Kara Yazı : Erdem Demir

2017-2018 : Söz : Selim

2019 : Sevgili Geçmiş : Mahir Denizhan

2019 : Tek Yürek : Orhan Gazi

2020- : Kuruluş Osman : Kongar/Göktuğ Bey

