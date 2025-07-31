Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i kim oynayacak? Kuruluş Osman'da yeni dönem!

Yeni döneme hazırlanan Kuruluş Osman, izleyiciye farklı bir hikâye sunmaya hazırlanırken, başrolde yer alacak isimler merak konusu oldu. Dizide dengeleri değiştirecek bu gelişme sonrası " Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i kim canlandıracak?" sorusu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Peki, Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i kim oynayacak? Kuruluş Osman'da yeni isim kim? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN'DA ORHAN BEY'İ KİM OYNAYACAK, YENİ İSİM KİM?

Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta. Osman Bey döneminin sonuna yaklaşılırken, gözler yeni başrol karakteri Orhan Bey'e çevrildi.

Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i kim oynayacak

Bozdağ Film'in yaptığı açıklamaya göre, dizinin yeni sezonunda Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat verecek. Yakışıklı oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte dizide yeni bir dönem başlayacak.

Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Osman

Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakterinin ardından Mert Yazıcıoğlu'nun üstleneceği Orhan Gazi rolü, Kuruluş Osman'ın yeni sezon hikayesini şekillendirecek. İzleyici, bu köklü değişimi merakla bekliyor.