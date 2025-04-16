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Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 188. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 188. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
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Kuruluş Osman canlı izle linki araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 188. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 188. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 175188Bölüm canlı izle! 9 Nisan Kuruluş Osman son bölüm!

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 188. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 175. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 188. Bölüm canlı izle! 9 Nisan Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
OSMAN BEY'İN ZOR KARARI VE ŞEHZADELER ARASINDA GERİLİM

Osman Bey, devleti için hayati bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini dağlar. Bir yanda evlatları, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi, obadaki dengeleri derinden sarsar. Osman Bey'in vereceği karar ne olacaktır?

Öte yandan, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki ipler iyice gerilir. Oba, iki şehzadeye birden dar gelir. Osman Bey, oğulları arasındaki bu husumeti nasıl durduracaktır?

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 188. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

CERKUTAY VE BORAN CEPHESİNDE GERİLİM!

Şehzadelerin arasındaki çatışma, Cerkutay ve Boran Bey'in de arasını açar. Obada sular durulmazken, Osman Bey'in düşmanları da harekete geçer.

KUÇAR VE CLAUDIUS'TAN SİNSİ PLAN!

Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, ölenlerin diyeti olarak Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir. Aksi halde hem Kuçar'ın hem de Claudius'un kellesi tehlikededir. Kuçar ve Claudius'un kurduğu plân nasıl işleyecektir?

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 188. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

OSMAN BEY VE BALA HATUN'U SARSAN KARŞILAŞMA

Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır görmedikleri kızları Halime'yi uçurumun kenarında bulurlar. Ancak Halime büyük bir karmaşanın içindedir. Ölümle yaşam arasında kalan Halime, ailesini mi seçecek, yoksa ebediyen kayıp mı gidecek?

Kuruluş Osman'ı ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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