Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Burak Özçivit'in bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği ve bu nedenle yapımcı tarafıyla sözleşme detaylarında uzlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Yaşanan maddi anlaşmazlıkların ardından taraflar sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkararak ilişkilerindeki mesafeyi gözler önüne serdi. Kulis kaynaklarına göre, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Burak Özçivit'in yer almayacağı kuvvetle muhtemel görünüyor. Kuruluş Osman bitti mi?

BURAK ÖZÇİVİT'İN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da başrolü Burak Özçivit'in üstleneceği ve Özge Törer'in de kadroda yer alacağı konuşuluyordu. Ancak son günlerde gelen kulis bilgileri, bu beklentileri sorgulatır hale getirdi.

ÜCRET TALEBİ KRİZ YARATTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Burak Özçivit yeni sezon için bölüm başına 4 milyon TL talep etti. Bu talebin ardından taraflar arasında sözleşme şartlarında uzlaşmazlık yaşandı. Görüşmelerin çıkmaza girmesiyle birlikte hem Özçivit hem de yapım şirketi, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı. Kulislerde dolaşan iddialara göre, dizinin yeni sezonunda Burak Özçivit projede yer almayacak.

DİZİDE ORHAN BEY DÖNEMİNE GEÇİLECEK Mİ?

Dizinin yenilenen oyuncu kadrosuyla yoluna devam edeceği konuşulurken, ilk bölümde Osman Bey'in yaşlılık dönemine dair sahnelerin yer alacağı ve hikâyenin Orhan Bey dönemine evrileceği öne sürülüyor. Daha önce Emre Bey'in hayat verdiği Orhan karakterini, yeni sezonda kimin canlandıracağı ise şimdiden merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN BİTTİ Mİ?

Öte yandan hem televizyon hem de dijital platformlara yeni projeler hazırlığında olan yapım şirketi, yeni sezon için çeşitli ünlü isimlerle temas kurdu. Kulislerde, Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi tanınmış oyuncularla görüşmelerin sürdüğü konuşuluyor.

Dizi yeni sezonda devam edecek.