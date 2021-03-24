Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:16
Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Kuruluş Osman'un 52. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Kayı obası büyüyecek, dostlarına güven düşmanlarına korku verecek!"

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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