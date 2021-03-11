Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 49. son bölüm full izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 50. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Malhun Hatun diziye dahil olmasıyla birlikte, dizide tarlar yer değiştiriyor. Kuruluş Osman dizisi 50. yeni bölümüyle 10 Mart 2021 Çarşamba akşamı ATV'e ekranlarına geldi. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman 50. yeni bölüm tanıtım fragmanı araştırması başladı. Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 48. son bölüm full izle! Kuruluş Osman ne oldu? İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman fragman izle bilgileri sizlerle.

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

"Boyların birliği, dirliği çakalların hükmüne bırakılmayacak!"

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.

Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi…

Kuruluş Osman yeni bölümüyle 17 Mart Çarşamba günü ATV ekranlarına gelecek.

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 49. SON BÖLÜM FULL İZLE!

Osman Bey, Kara Şaman Togay'la karşı karşıya!

OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

MALHUN HATUN YARALANIYOR

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

KURULUŞ OSMAN 49. SON BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

KURULUŞ OSMAN NE OLACAK?

Kuruluş Osman 49. son bölümün yayınlanmasının ardından 50. bölüm Kuruluş Osman ne olacak? merak ediliyor. Kuruluş Osman 17 Mart Çarşamba gününde yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak.