Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman 47. bölüm izle, son bölüm full izle!

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KURULUŞ OSMAN 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında bu akşam 47. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 47. bölümün ardından şimdi de Kuruluş Osman 48. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜMDE NE OLDU?

Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer. Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 47. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman Dizisinin 47. Bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.