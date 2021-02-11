Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 45. son bölüm full izle! Kuruluş Osman ne oldu?

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ! Heyecan verici bölümleriyle izleyenlerin ekran karşısına kitleyen, herkesi tarafından sevilerek izleniyor. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 46. bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 45. son bölüm full izle! Kuruluş Osman ne oldu?

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KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

'Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek!'

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.

Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi…

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 45. SON BÖLÜM FULL İZLE!

Nikola'nın Ölümcül Planı hazırlıyor. Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

KURULUŞ OSMAN 45. SON BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

KURULUŞ OSMAN NE OLACAK?

Kuruluş Osman 45. son bölümün yayınlanmasının ardından 46. bölüm Kuruluş Osman ne olacak? merak ediliyor.