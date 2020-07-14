Kuruköprü'ye doğalgaz, Cebir'e sosyal tesis
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Kuruköprü'ye doğalgaz, Cebir'e sosyal tesis

Talas Belediyesine bağlı kırsal mahallelerde bereketli bir gün yaşandı.

Kuruköprü'ye doğalgaz, Cebir'e sosyal tesis
14.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:23

Talas Belediyesine bağlı kırsal mahallelerde bereketli bir gün yaşandı. Kuruköprü'de doğalgaz döşeme çalışmalarına başlanırken Cebir'de de sosyal tesisin temeli atıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilk olarak Kuruköprü'de Kayserigaz tarafından başlatılan hat döşeme çalışmalarına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kuruköprü'nün çok önemli bir ihtiyacının giderildiğine vurgu yapan Başkan Yalçın, kısa bir sürede doğalgazı Kuruköprü halkının kullanımına sunacak olmasından dolayı Kayserigaz'ı tebrik etti.

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba da yaklaşık 4 milyon liralık yatırımla toplam 32 km. uzunluğunda hat çalışması yapacaklarını ve Kuruköprü'nün bu kış doğalgaz kullanımına geçeceğini belirtti.

Doğalgazın Kuruköprü'ye gelecek olmasından dolayı Başkan Yalçın ve Genel Müdür Akbaba'ya teşekkür eden mahalle muhtarı Bilal Yardım da "Başkanımızın ayağı uğurlu geldi. Stadımız ve meydanımız yapıldı, şimdi doğalgaz çalışmaları başladı ve bir de sosyal tesisin yapımını gerçekleştirecek inşallah" diye konuştu.

Kuruköprü sakinleri de kömürün isinden, pisinden ve yükünden kurtulacakları için çok sevinçli olduklarını ifade ederek katkılarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Başkan Yalçın daha sonra Talas Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş yetkilileriyle birlikte Yazyurdu'na geçerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada belediye tarafından yapılması planlanan çalışmaları aktaran Başkan Yalçın, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Mahalle Muhtarı Kerem Belikbaşı da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Yalçın ve beraberindekilerin son durağı ise Cebir oldu. Burada mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi tarafından yaptırılacak olan sosyal tesisin temelini attı. Düzenlenen törende konuşan Cebir Mahalle Muhtarı Recep Çelik, 1 yıl içerisinde çok güzel hizmetler aldıklarını belirterek, "Başkanımızdan Allah razı olsun, çok güzel faaliyetler yapıyor. Şimdi de mahallemizin ihtiyacı olan sosyal tesisin temeli atılıyor. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı konuşmada kırsal mahallelere her yönüyle hizmet götürmeye gayret ettiklerini ifade ederek, "Korona virüsle birlikte ekili dikili alanların daha verimli kullanılması gibi bir zaruret ortaya çıktı. Bunun için çiftçilerimize 12 ton tohum desteği sağlayarak topraklarımızın boş kalmasının önüne geçtik. Bir yandan da rutin belediye hizmetlerini aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bugün de burada güzel bir sosyal tesisin temelini atıyoruz. Gençler, çocuklar bize emanet, inşallah burası onlar için çok yararlı bir tesis olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Yalçın, mahalle halkının, kestirdikleri kavakların parasıyla tesisin yapımına katkı sağladığına dikkat çekerek gösterdikleri hamiyetperverlik için de ayrıca teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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