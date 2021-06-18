Kurucu Rektör Uysal'ın ruhuna hatim ve dua okundu
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Kurucu Rektör Uysal'ın ruhuna hatim ve dua okundu

Kurucu Rektör Uysal'ın ruhuna hatim ve dua okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın ruhuna ithafen cuma namazı öncesinde hatim ve dua okundu.

Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın ruhuna ithafen cuma namazı öncesinde hatim ve dua okundu.

Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü, 26. dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 3 Mayıs 2021 korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Uysal'ın ruhuna ithafen ailesinin katılımıyla Karabük Üniversitesi Camiinde hatim ve dua programı düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Tuğrul Tezcan, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Turay, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göregen tarafından Yasin-i Şerif okundu. Programa Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Uysal ailesi ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Programın ardından merhum Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın oğlu Dr. Şamil Uysal ve yakınları taziyeleri kabul etti. - KARABÜK

Kurucu Rektör Uysal'ın ruhuna hatim ve dua okundu
Kurucu Rektör Uysal'ın ruhuna hatim ve dua okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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