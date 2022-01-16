Kurtuluş Savaşı'nın simgesel fotoğrafı 100 farklı renk tonuyla nakşedildi

ESKİŞEHİR (İHA) - - Kurtuluş Savaşı'nın simgesel resmi 100 farklı renk tonuyla nakşedildi

4 aylık çabanın ardından Mehmetçik'in vatan sevgisini kumaşa işlediler

El Nakışları Öğretmeni Emine Karaarslan:

"Resmin aslını 3 boyutlu bir şekilde ve aynı renk tonlarını kullanarak yaptık"

"İpliğin bir katı kalın geldiği için ikiye ayırıp yarım kat olarak kullandık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından Kurtuluş Savaşı'nın simgesel resimlerinden biri kumaşa nakşedildi.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü faaliyete geçirdiği farklı çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Kurtuluş Savaşı'nda bir askerin vatan sevgisini anlatan resmi kumaşa nakleden enstitünün öğretmenleri yaklaşık 4 aylık çabanın sonunda çalışmayı tamamladı. 100 farklı renk tonunun yer aldığı eserde, tamamen ipek iplik kullanıldı. Ayrıca ipliklerin tek katı kalın geldiği için ortadan ayrılarak yarım kat ip ile çalışıldı. Eseri hazırlarken duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren öğretmenler, günlük ortalama 8 saat uğraştıklarını vurguladı.

"Günde 8 saatlik bir çalışmayla 4 aylık bir süre içerisinde çalışmayı bitirdik"

Resmin orijinal renklerini kullanarak 3 boyutlu olarak işlediklerini ifade eden El Nakışları Öğretmeni Emine Karaarslan, "Biz öncelikle Mehmetçik'i kumaşa tamamen birebir şekilde resmetmeye çalıştık. Tamamen saf ve doğal olan 100 farklı renk tonunda ipek iplikler kullandık. Günde 8 saatlik bir çalışmayla 4 aylık bir süre içerisinde çalışmayı bitirdik. 100 farklı renk tonundan ipliklerin hepsini yarım kat şeklinde resim tekniği uygulayarak, resmin aslını 3 boyutlu bir şekilde ve aynı renk tonlarını kullanarak yaptık. Bizim için çok zor oldu. İpliğin bir katı kalın geldiği için ikiye ayırıp yarım kat olarak kullandık. Bu da işleme süresini uzattı ancak sonunda çok güzel bir çalışma çıktı" dedi.

"Adeta yüreğimize nakşettiğimiz bir iştir"

Çalışmanın duygusal boyutlarından bahseden Tasarım Bölümü Öğretmeni Nevriz Çelik, "Bu çalışma bizim yüreğimize çok dokunan bir çalışmadır. Enstitümüzün tasarım bölümü tarafından çalışılan ve el nakışları atölyesinde ilmek ilmek şekillendirilen, yüreğimize adeta nakşettiğimiz bir iştir. Cephede hiç korkmadan, bir saniye bile düşünmeden canlarını veren Mehmetçiklerimizin adına biz de hiç yılmadan ve yorulmadan işlemek istedik. Onların cephedeki kahramanlıklarını bir nebze de olsa işlerimizde yaşatmak istedik" ifadelerini kullandı.

"İlk defa bu kadar detaylı bir resmi kumaşa nakşettik"

Enstitüde ilk defa böyle detaylı bir resimsel nakış çalışmasına imza attıklarını söyleyen El Nakışları Öğretmeni Nermin Arın, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Kasnağımızda gerili olan kumaşın üzerindeki bir nakış deseni değildi. Bu, şehit olmuş bir askerin resmiydi. Tamamında o duyguyu hissederek çalıştık. İşleme tekniği kullandığımız bir teknik olabilir ancak bir resmi kumaşa nakşetmek, hele ki saf ipek ipliklerle ve yarım kat kullanarak ilk kez bu çalışmamızda gerçekleştirdik. Bu çok sık yapılmış ya da yapılmakta olan bir iş değil. İlk defa bu kadar detaylı bir resmi kumaşa nakşettik. Bayağı bir çaba gösterildi. Zaten nakış tekniğinin meşakkatli bir çalışma olduğu bilinir. Sabır ve fazlaca emek ister. Hele bir de çalışmada duygu yoğunluğu yaşanırsa o zaman tabi iki kat daha heyecanla işlenir.