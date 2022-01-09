Kurtulmuş: "Muhalefet yapacağız diye bu kadar gözünüz kör olmasın, milletin sevindiği ile sevinin üzüldüğü ile üzülün"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme...
KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda konuştu. (2)