Kurtulmuş, Elazığ Belediyesini Ziyaret Etti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir taraftan ekonomik gücümüzü artıracağız, potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi tek bilek, tek yumruk ve tek yürek olarak güçlü bir şekilde sağlayacağız." dedi.

Kurtulmuş, Cip Mesire Alanı'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği kentte, Elazığ Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile görüştü.

Yanılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde ekonomik anlamda seviye atladığını söyledi.

Türkiye'nin kendi alt yapısını tamamlayıp belli bir yere geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye kendi altyapısını tamamlamış bir ülke artık. Hava alanları, yol ağları, iletişim altyapısı ve bir çok alanda play-off'a çıktı. Ama henüz Türkiye dünyanın süper ligine çıkmış değil. Yani dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline gelmiş değil, 17'nci büyük ekonomisiyiz. Satın alma gücü bakımından da 13'üncü sıradayız. Ama Türkiye bu altyapısını geçtiğimiz 16 yılda tamamlamış oldu. Bu altyapısı üzerinde şimdi yeniden yukarı doğru çıkması gerekiyor. Play-off'ta şampiyon olup, süper lige çıkmak için mücadele ediyoruz."

Birilerinin Türkiye'yi "alt lige" düşürmeye çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin "üst lige" çıkması için gayret göstereceklerini dile getirdi.

"Yeni dönemde başkanlık sistemine geçiş ile birlikte Türkiye'nin çok daha etkin ve hızlı karar alabilen, güçlü adımlarla yoluna devam edebilen bir Türkiye olacağını ümit ediyorum." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir taraftan ekonomik gücümüzü artıracağız, potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi tek bilek, tek yumruk ve tek yürek olarak güçlü bir şekilde sağlayacağız. Bu ikisini yaptığımız takdirde Türkiye'nin önünde duracak hiçbir kuvvetin olmadığını görüyoruz. Herkes bulunduğu yerde en iyi hizmeti yapacak. Herkes bulunduğu yerde en iyi çalışmaları ortaya koyacak. Topyekün çok daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Yanılmaz, Kurtulmuş'a tespih hediye etti.