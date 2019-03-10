Kurtulmuş: "Cumhur İttifakı'nı Seçerek Yolumuza Devam Edeceğiz" - İstanbul

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli vesilelerle Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Partiyi yönetimden uzaklaştırmak isteyen güçler, 17-25 Aralık'ta, Gezi Parkı eylemleriyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle bunu yapamayanlar şimdi sandıklarda Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir hava oluşturmaya gayret ediyorlar. İnşallah sizlerin kararlılığınızla buna fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Kurtulmuş seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de düzenlenen programlara katıldı.

Samandıra Meydanı'nda vatandaşlara selamlaşan Kurtulmuş, AK Parti seçim irtibat noktasını ziyaret etti. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Kurtulmuş, AK Parti'ye üye olmak isteyenlerin kaydını yaptı. Kurtulmuş, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ile birlikte vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Bir börek salonuna giren Kurtulmuş, tezgahın başına geçerek börek dilimledi.

Kurtulmuş, MHP ve CHP stantlarını da ziyaret edip buradaki partililerle selamlaştı.

Kurtulmuş daha sonra Sancaktepe Bervaze Ortadağ Sosyal Tesisleri'nde Ordulu sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlelen "Ordulu Hemşehriler Buluşması" adlı programa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, 31 Mart'da yapılacak yerel seçimlerin önemine değindi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte yeni bir yönetim modeline geçildiğini anlatan Kurtulmuş şunları söyledi: "Bu seçim cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçildikten sonra yapılacak olan il seçimdir. Her ne kadar bir yerel seçim olsa da belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçecek olsak da bu seçim sonuçları istikametimizi gösterecektir. Yani milletimiz 24 Haziran'da ortaya koyduğu kararlılığı devam ettirip ettirmediğini inşallah bu seçim sonucunda ortaya koyacaktır. Ümid ediyorum ki İstanbul'da, Sancaktepe'de bir çok yerde çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Milletimizin, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Yeni Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam edeceğine bir kez daha karar verecek, bir kez daha işaret fişeği atacağız"

31 Mart Seçimlerinin AK Parti iktidarına karşıt bir kampanya hali aldığına vurgu yapan Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli vesilelerle Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Partiyi yönetimden uzaklaştırmak isteyen güçler, 17-25 Aralık'ta, Gezi parkı eylemleriyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle bunu yapamayanlar şimdi sandıklarda Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir hava oluşturmaya gayret ediyorlar. İnşallah sizlerin kararlılığınızla buna fırsat vermeyeceğiz. Sandıklarda bir kez daha Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı seçerek yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye siyasetinin iki eksenli bir yapıya doğru gittiğini anlatan Kurtulmuş, "Bir tarafta AK Parti'nin olduğu bir siyaset tarzı, diğer tarafta CHP'nin öncüsü olduğu bir siyaset tarzı. AK Parti bugün Cumhur İttifakı ile oluşturduğu siyaset ekseni Tükiye'nin geleceği için önemli ve kuvvetli eksen olarak millet tarafından destekleniyor. Karşı taraftaki ittifaka baktığınız zaman, dört tane parti yan yana gelmiş vaziyette. CHP, HDP, İP ve Saadet. Bu dört parti herbirisinin siyaset ve dünya görüşü birbirinden farklı. Bir masanın etrafında oturup, toplasanız, 'buyrun hangi ortak dört kelimeniz var?' deseniz, inanın dört kelime yazamazlar. Bir tane ortak tarafları var; 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Ne olursa olsun' İşte 31 Mart bu anlayışın da oylanacağı bir seçim olacaktır" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilere şeffaflık çağrısı yapan Kurtulmuş, şunları söyledi: "İttifakınızı açık yapın, bizim ittifakımız açık. 30 büyükşehirde ittifak yapıyoruz. AK Parti ve MHP görünen iki parti ama bu ittifakın çerçevesi belli. Teröre karşı, terör örgütlerine karşı, PKK'ya, Fetö'ye karşı. Türkiye'nin emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelede ortak bir siyaseti yürütüyoruz. Karşı taraftaki ittifakın ne ittifakı olduğu? Nereye gitmek istediği? Türkiye için ne yapacağı belli değildir. Birisi Şam'a gidiyor, diğeri Mağrib'e gidiyor. Birisinin Hanya dediği yerde diğeri Konya diyor. Bu ittifaktan Türkiye'ye hayır gelmez. AK Parti karşıtı bu ittifaka dersini 31 Mart'da sandıklarda her beraber vereceğiz."

Kurtulmuş konuşmasının sonunda Ordulu hemşehrilerinden AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Hilmi Güler, Binali Yıldırım ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü"ye destek vermelerini istedi.

Numan Kurtulmuş programın sonunda hemşehrileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA