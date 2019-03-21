Kurtulmuş: "31 Mart'ta Bu Densizlere Haddini Bildireceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletin geleceğine bir şekilde plan kurmak ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere 31 Mart'ta haddini bildireceklerini bildirdi.

Kurtulmuş, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Deniz Kurt için destek istedi.

AK Parti iktidarları döneminde Burdur'a 9 milyar lira değerinde hizmetler yapıldığını, 475 yataklı devlet hastanesi projesini de en kısa sürede kente kazandıracaklarını belirten Kurtulmuş, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekti.

Seçimlerin bir beka meselesi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Son 6 yılda MİT müsteşarının sorguya çağrılması, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonları, 6-8 Ekim Kobani olayları, çukur eylemleri ve 15 Temmuz hain darbe girişimi olaylarını atlattık. Bunların hepsi bir beka meselesidir. Bunların bir tanesi başka ülkelerde olsa ne hükümet ne devlet ne de düzen kalır. Milletin kararlılığı ve cesaretiyle Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla bunların hepsini bertaraf ettik. Bütün bunlar hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Bütün bunların hiçbir şekilde Türkiye'de demokrasiye, milli iradeye zarar vermek için yapılmadığını söylemek istiyorlar. Bu olayları yapan 3-5 eşkıyadan ibaret olsa 'Allah cezalarını versin' der kenara çekilirsiniz. Bu olayların içinde, siyasetin bazı figürleri de işin içindedir. Gezi Parkı'nda bazı CHP milletvekillerinin, duvarlara 'Zulüm 1453'de başladı' diyenlere destek verdiğini hatırlıyorsunuz. Kılıçdaroğlu o dönem grup toplantısında 'Gezi Parkı'nda bu ülkenin geleceği, özgürlük için mücadele eden genç evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum' diyor. Onu da geçin 6-8 Ekim olayları sonrasında dağın kontrolündeki siyasi partinin yönetimi başkaldırı, iç savaş çağrısı yapıyor. Dünyanın her yerinde her birisi bir beka meselesi olan böylesi önemli meselelerin karşısında bütün siyaset temsilcileri milli duruş sergiler. Milletin iradesine sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmak için hepsi aynı yerde durur. Ne yazık ki CHP, HDP ve bazı siyasi figürler bütün bu süreçlerde milli iradenin yanında durmadığını görüyoruz."

"Bu millet bu zihniyetten çok çekti"

Yerel seçimlerde belediye başkanı seçiminin yanı sıra Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğinin de belirleneceğini anlatan Kurtulmuş, Türkiye'yi Gezi Parkı olaylarıyla, dışarıdan kışkırtmalarla, FETÖ ve YPG ile köşeye sıkıştıramayanların şimdi bu seçimlerde Türkiye'nin bir şekilde yolundan sapmasını istediklerini kaydetti.

CHP'li milletvekilinin "PKK'lı kardeşlerimin oylarına talibim" dediğini, bu sözleri duyan çok sayıda CHP'linin içinin burkulduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Allah akıl fikir, izan versin. Bu millet bu zihniyetten çok çekti. Bu seçimlerde bu zihniyete geçit verilmeyecek. HDP'nin eş genel başkanı ise 'batıda Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' diyor. Bizim için Burdur ile Şırnak, İstanbul ile Diyarbakır arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi bizim memleketimizdir. Şu kafaya bakar mısınız? Bu kadar açık. Gizli kapaklı bir şey yok. 'CHP niye HDP ile iş birliği yapıyor?' diye sorsan yüzleri kızarıyor. Çıplak bir ittifak. Takke düştü kel göründü. Artık gizleyemezsin. 'HDP ile ittifakım yok' dersen onu külahıma anlat." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün sözcülerinden birisinin de sosyal medyadan mesajlar yayımladığını anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir günde terörist olduk' diyor. Hoca kılıklı bir eşkıyadan aldığınız talimatlarla milletin üstüne tankları süren siz değil misiniz? Beyleri bir günde terörist ilan etmişiz. Siz zaten terörist olduğunuzu bir gecede ispat ettiniz. Bunlar piyon. Karagöz Hacivat oynatırlar, perdenin gerisinde birisi vardır. Bunlar kukla. Biz kuklacının ne olduğunu, kim olduğunu biliyoruz. Her şeyi hesap ettiler. Ertesi gün hangi yayınları bile yapacaklarının hazırlıklarını yaptılar. 15 Temmuz'a 15 sene hazırlandılar. Her şeyi hesapladılar ama bir şeyi unuttular. Bu milletin imanını, cesaretini, kararlılığını, vatana olan aşkını, bayrağa olan sevdasını, inancını unuttular. Sağlam bir kayaya çarptılar. Bütün iradeleri bozuldu, hesapları alt üst oldu. Bu milletin bir ferdi olmak hayatımızın en büyük onurudur. Adama sormazlar mı? Madem o kadar masumsun, hoca kılıklı eşkıya başının Amerika'da ne işi var. Hiç kimse orada kalmayacak. Allah'ın izniyle onların hepsini getireceğiz. Birisi 'PKK'lı kardeşlerimden oy isterim', öteki 'Biz batıda AK Parti'nin karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz' diyor, diğeri de 'Tayyip Erdoğan'ı yıkın nasıl yıkarsanız yıkın' diyor. Birisi CHP, öteki HDP, diğeri de FETÖ'cü. Hepsinin birleştiği nokta güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyen milletin adamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve onun şahsında bu milletin geleceğine bir şekilde plan kurmak ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaktır. 31 Mart'ta bu densizlere haddini bildireceğiz."

Kaynak: AA