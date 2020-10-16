Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti

Edirne'de son günlerde köylere inen aç kurtlar, hayvanlara saldırıp 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti. Kurtların saldırıları üzerine, besiciler, ellerine tüfek alarak gece ve gündüz, hayvanlarının başında nöbet tutmaya başladı.

Edirne'nin merkeze bağlı Demirhanlı, Hacıumur'un da aralarında bulunduğu bazı köylere son günlerde inen aç kurtlar, ahırlarda ve açık arazide otlatılan hayvanlara saldırmaya başladı. Kurtların saldırısında Demirhanlı'da 29 koyun, Hacıumur'da 1 buzağı, Ortakçı'da 3 köpek telef oldu. Kurt saldırılarına karşı hayvanlarını korumak için önlem alan besicilerin bazıları ahırlarını daha güvenli hale getirirken, bazıları da ellerine av tüfeğini alarak ahırlarının önünde geceleri nöbet tutmaya başladı.

TÜFEKLE NÖBET TUTUYOR

Hacıumur köyünde besicilik yapan Selçuk Sezgin, kurtların saldırısı nedeniyle hayvanlarının bulunduğu köy dışındaki ahırında geceleri tüfekle nöbet tutmaya başladı. Kurtların vurulmasının yasak olduğunu belirten Sezgin, "Kurtlar köyde komşularımızın hayvanlarına saldırdı, zarar verdi. Biz de her gece nöbet tutuyoruz. Bizi de ilk defa ziyaret etti. Köpeklerimizin havlamasıyla fark ettik geldiğini. Vurulması yasak olduğu için geldiğinde, korkup kaçması için havaya ateş ettik. Bizim hayvanları baktığımız yer köyün dışında olduğu için kurtlar bizim için daha büyük bir tehlike arz ediyor. Bu kurtlar çipli olduğu için bunları, anladığımız kadarıyla, takip edebiliyorlar. Bunları toplayıp, olması gereken yerlere, ormanlara bırakılırsa biz çok memnun oluruz. Burası açık bir doğa hayvanlarımızı zaten çok zor bakıyoruz. Bir de her gece böyle nöbet tutmak zorunda kalırsak işimiz bayağı zor" diye konuştu.

"MAĞDUR DURUMDAYIZ"

Hacıumur'da besicilik yapan Ayhan Cansever, aç kurtların bir buzağıyı, daha doğar doğmaz yediğini ve bunun için çok üzgün olduklarını söyledi. Cansever, "Gece yarısına kadar bir ineğimizin doğum yapmasını bekliyorduk. Sonra bir belirti göstermeyince biz de eve girdik. Sabah kalktığımızda bir de baktık ki, inek doğurmuş fakat buzağının içini kurtlar yemiş. Buna çok üzüldük. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Kurtların genelde hep küçükbaş hayvanlara saldırdığını biliyoruz. Büyükbaş olarak ilk defa bizim başımıza geldi. Tedirginiz, 20 senedir hayvancılık yapıyorum daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım, üzgünüz. Gece belli bir saate kadar önlem olarak bekliyoruz, açık işletme yani, ahırımıza da aydınlatma yaptık. Biz mağduruz, kurtların, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğaya bırakılan çipli kurtlar olduğunu duyduk, vurulması yasakmış. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyoruz. Gece kurt geldiğinde hayvanlarımızı öldürmeye başladığında vurmakta yasak olduğu için biz ne yapacağız. Bu kurtlar ormanlık alana bırakılıyor, bizim burada ormanlık alanda yok, buraya nasıl geldiler. Biz yardım bekliyoruz, ya da buradan alınıp başka yere götürülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜÇ KOYUNUMU BOĞAZINDAN ISIRDILAR"

Kurtların korunaklı ahırda bulunan, 3 koyununu boğazında ısırarak yaraladığını söyleyen Emiş Altınkılıç, "Gece yarısı kurtlar gelmiş, koyunlarıma saldırmış, 3'ünü yaralamış ama köpekler karşı gelmiş. Sabah geldiğimizde koyunlar kan içindeydi, boğazlarından ısırmışlar ama etraf çevrili olduğundan dışarı çekememiş. Koyunların şimdi boğazı şiş, hiç bir şey yemiyorlar. 40 yıldan beri bu köyde yaşıyorum ve hayvancılık yapıyorum. Böyle bir olay hiç yaşamadım, çok şaşırdık. Çok korkuyoruz, gece artık 3-5 defa kontrol yapıyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu hayvanlar, bu sayede geçiniyoruz. 60 yaşında geçinmek için bu işlerle uğraşıyorum" dedi.

KURDU GÖRÜNTÜLEDİ

Çiftçi Yaşar Çakıcı ise tarlada çalışırken, yakınlarına gelen bir kurdu cep telefonu ile görüntüledi. Tarlada çalışırken gördüğünün köpek olduğunu sandığını ancak daha sonra bir kurt gördüğünü söyleyen, Çakıcı, "Geçenlerde tarlada çalışıyordum, sonra köpek gördüğümü sandım arkamdan geliyordu, birde baktım ki kurtmuş. Telefonla videosunu çektim ardından köye saldırılar başladı.Biz de hayvancılık yapıyoruz, tedirginiz. Önlem alınması gerekiyor çünkü kışın aç kalınca daha fazla gelmeye başlarlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU