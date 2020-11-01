Yan yatan binanın balkonundan aldıkları Türk bayrağını önce öptüler, sonra katlayıp aşağı indirdiler
İzmir'de yan yatan bir apartmanda mahsur kaldığı belirtilen bir kediyi kurtarmak için itfaiye aracının sepetiyle 7'nci kata çıkan ekipler, 6'ncı katın balkonunda asılı duran Türk bayrağını alıp, öpüp katladı ve aşağı indirdi. Kurtarma ekibinin bu hareketi görenleri duygulandırdı.
Ege Denizi'nde, cuma günü saat 14.51'de meydana gelen merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremde 17 bina tamamen yıkıldı. Halen 9 binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.
KEDİ KURTARMAK İÇİN ÇIKTILAR
Depremde, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın ilk iki katı çöktü. Yan yatan binanın çöken bölümlerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın 7'nci katında bulunan evindeki kedisinin kurtarılmasını isteyen kişinin ihbarını değerlendiren ekipler, sepetli itfaiye aracılığıyla daireye çıktı. Evde arama yapan 2 kişilik ekip, kediyi bulamadı.
BAYRAĞI ÖPÜP KATLADI
Ekip, aynı yöntemle aşağı inerken 6'ıncı katın balkonunda Türk bayrağının asılı olduğunu gördü. Balkona yanaşan ekip, Türk bayrağını aldı. Bayrağı öpüp katlayan kurtarma ekibi aşağı indi.
Kurtarma ekibinin bu hareketi takdir topladı.
BUGÜN KONTROLLÜ OLARAK YIKILACAK
Yılmaz Erbek Apartmanı, 3 vincin desteğiyle ayakta duruyor. Yapılan ölçümlerde saatte 3 santimetre kaydığı belirlenen binanın bugün kontrollü olarak yıkılması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM