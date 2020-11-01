Yan yatan binanın balkonundan aldıkları Türk bayrağını önce öptüler, sonra katlayıp aşağı indirdiler

İzmir'de yan yatan bir apartmanda mahsur kaldığı belirtilen bir kediyi kurtarmak için itfaiye aracının sepetiyle 7'nci kata çıkan ekipler, 6'ncı katın balkonunda asılı duran Türk bayrağını alıp, öpüp katladı ve aşağı indirdi. Kurtarma ekibinin bu hareketi görenleri duygulandırdı.