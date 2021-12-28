Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu çocuklarının kötü sözlere maruz kalması - Haberler
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Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu çocuklarının kötü sözlere maruz kalması

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Galler'de yaşayan iki yaşındaki Lilly Owens, yüzünde kurt tüyleriyle doğması nedeniyle kurt bebek olarak adlandırılıyor. Masmavi gözleriyle dikkat çeken bebeğin ailesinin tek korkusu, çocuklarının ileriki yaşlarında kötü sözlere maruz kalması.

Galler'in Ammanford kentindeki bir ailenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya gelen iki yaşındaki Lilly Owens'in yüzündeki tüylere ilk başta anlam verilemedi. Ancak doktorlar, bu tüylerle başka bebeklerde de karşılaşıldığını belirterek, bu durumun "kurt sendromu" olduğunu belirtti.

BÜYÜYÜNCE AMELİYAT OLABİLİR

Doktorlar, küçük kıza yaptıkları muayenede bu durumun kızın fiziksel sağlığını etkilemeyeceğini ancak ameliyatın şu anda yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Küçük kız, büyüdüğü zaman kendi isteğiyle ameliyat olabilecek.

AİLESİNİN TEK KORKUSU ZORBALIKLA İLGİLİ

Minik Lilly'in anne ve babası Aaron ve Katie'nin ise tek korkusu var. Buna göre çift, kızlarının okula başlamasının ardından başta arkadaşları olmak üzere çevredeki insanların zorbalığına uğramasından korkuyor. Aaron ve Katie, zorbalığa uğraması durumunda kızlarının akıl sağlığının ciddi biçimde etkileneceğini düşünüyor.

İşte sevimli Lilly'e ait bazı fotoğraflar:

Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu çocuklarının kötü sözlere maruz kalması

Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu çocuklarının kötü sözlere maruz kalması

Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu çocuklarının kötü sözlere maruz kalması

Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu çocuklarının kötü sözlere maruz kalması

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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