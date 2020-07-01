Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyorANTALYA'da toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor.

Kurşun ağırlıklar deniz yaşamını tehdit ediyor

ANTALYA'da toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, kopma sonucu su altında kalan kurşunun tonlarca ağırlığa ulaştığına dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Turistik amaçlı dalış sırasında rastladıkları ağırlıkları toplayarak çıkardıklarını belirten Alemdar, "Amaç sadece olta ağırlığı toplamak olsa, tonlarca ağırlık çıkartabiliriz. Sezonda yaptığım dalışlar sırasında önüme gelenleri topluyorum. Bu ağırlıkları geri dönüşümde değerlendiriyoruz. Eriterek dalış elbiselerimiz için kullandığımız ağırlıklara çeviriyoruz. Fakat çok ciddi bir sorun. Önlem alınmazsa bu kurşunların yol açabileceği sualtı kirlenmesiyle karşı karşıya kalacağız" dedi.

TONLARCA KURŞUN VE SERPME AĞ

Kurşun ağırlıkların doğada kaybolmadığını, deniz suyunun tuzlu yapısı nedeniyle erozyona uğrayarak kurşunun zehrini denize bıraktığını sözlerine ekleyen Alemdar, şöyle konuştu:

"Deniz dibinde 10 gramdan yarım kiloya, çeşitli ağırlıklarda kurşun var. Deniz dibinde takılan misinanın kopup kaldığı çöp yığınları bulunuyor. Kurşun deniz yaşamına ciddi zarar veriyor. Olta balıkçıları dip yaşamını görmüyor. Fakat biz görünmeyeni gördüğümüz için balıkçı kurşunlarının deniz dibine verdiği zarara dikkat çekmek istiyoruz. Falez bölgesinde bununla ilgili tedbir alınması gerekiyor. Falezler bölgesinde belirli bir avlanma noktası oluşturulmalı. Buralarda avlanan olta balıkçıları kurşunlarını veya misinalarını suya düşürse bile, bizler nereyi temizleyeceğimizi biliriz."

DALIŞTA PARMAĞINA BATTI

Denize her dalışta kurşunlara denk geldiklerini belirten dalgıç Erkun Tanyar, "Zararlı toksik atık listesinde en üst sırada yer alıyor. Deniz ve insan sağlığını tehdit ediyor. Bu oltalara yüzen ve dalış yapanlar takılabilir. Olta iğnesi parmaklarıma katıldı, hastaneye gidip çıkarttırmak zorunda kaldım" dedi.

AKDENİZ FOKLARININ YAŞAM ALANI

Sualtı film yapımcısı Alican Abacı, nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunun yaşam alanları falezlerin etrafının başıboş misina ve kurşunlarla dolu olduğunu, bunun da sualtı yaşamını olumsuz etkilediğini hatırlattı. Abacı, "Bu görüntüleri gelecekte yapacağım filmimde kullanacağım. İnsanların dikkatini denizin altına çekmek istiyorum. Olta avcılığı daha kontrollü yapılmalı. Biz topluyoruz, onlar düşürüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA