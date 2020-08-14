Küresel Gündem... İlhan Uzgel: Türkiye ile Yunanistan'ın çatışmasına izin verilmez Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem, bu hafta Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yükselen tansiyonu ele alıyor.

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem, bu hafta Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yükselen tansiyonu ele alıyor. Uzgel ve Sağlam, Yunanistan ile Mısır arasında 6 Ağustos'ta ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına yansımasını, Türkiye'nin 10-23 Ağustos arasında Oruç Reis gemisi için ilan ettiği Navtex'i ve bunun Yunanistan ile Türkiye ilişkilerine etkisini değerlendiriyor.

Kaynak: DailyMotion.com