Küresel göç farklı boyutlarıyla HRÜ'de ele alınıyor

04.11.2019 16:55

Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sosyal Bilimler Federasyonu ve Sağlık Güvenliği Ortakları iş birliğiyle "Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği" ana temalı uluslararası konferans düzenleniyor.



Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlik, Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hakan Gülerce, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş, Horizon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rami Hatib, Uluslararası Sosyal Bilimler Federasyonu Başkanı Nestor Castro ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç'in açış konuşmaları ile başladı.



Alanlarında uzman hocalarla 72 çalışmanın bir araya getirildiğini belirten Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hakan Gülerce; "Nedenleri ve ürettiği sonuçlar itibariyle göç ve mültecilik konusu, bütün insanlığın omuzlarına yüklenmiş ve tek tek her birey ve toplum açısından sınanma anlamı taşıyan derin bir insanlık sınavına denk gelmektedir. Bu sınavı, bütün insani eşikleri göz önünde bulundurarak, en temel vicdani ilkeler çerçevesinde verebilmek ve çok yönlü pozitif sonuçlara ulaşmak için Üniversite, Kamu, Sanayi ve Sivil Toplum olarak sürecin tüm etkin aktörlerinin birlikte çalışmaları gerektiği açıktır. Biz de Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma merkezi olarak, göçün merkezinde, Şanlıurfa'da paydaşlarımızla birlikte göç olgusunu anlamaya ve her türlü soruna mütevazi olarak da olsa işaret etmeye, çözüm önerileri sunmaya çalıştık" dedi.



Bu toplantının Harran Üniversitesinde yapılmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Biz göçe alışkın bir milletiz. Orta Asya içlerinden ve tarihin derinliklerinden göçle yoğrulmuş bir milletiz. Hicret dendiğinde heyecanlanan ve bu olguyla yoğrulmuş bir milletiz. Millet olarak göç edenleri de bağrımıza basarız. Bu konuda takdire şayan bir millet anlayışımız var. Bu çok önemli toplantıyı gerçekleştirmek için var gücüyle çalışan başta Hakan Hocamız olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Etkinliğimize teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor konferansın yararlı geçmesini diliyorum" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Ökten açılış tebliği sundu.



İki gün sürecek, öğrencilerin de faydalanabileceği bir bilgi şöleni olan, devam eden projelerin duyurulması ve gelecek projelerin konuşulmasına hazırlık açısından öncelikli bir fırsat sunan bu konferansa, Türkiye, Endonezya, İngiltere, Filipinler, Kazakistan, Cezayir, Güney Kıbrıs, Suriye, Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan çok sayıda temsilci katıldı. Konferans genel olarak göç ve göçmenlik olgusunun farklı yönlerinin ele alınacağı, göç ve uyum sürecinin psiko-sosyal boyutlarıyla işleneceği, göç sürecindeki sağlık güvenliği gibi konuların tartışılacağı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde göçmenlik ve uyumluluk psiko-sosyal boyutlarıyla işlenecek ve göçmenlik için sağlık güvenliği gibi konular tartışılacak. İkinci bölüm ise göç olgusunun tarihi, edebiyatı, din, hukuk, hafıza, yükseköğretim, sivil toplum ve çocuk araştırması tartışmalarının olduğu özel oturumlara yer verilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA