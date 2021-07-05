KURBANLIKLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ BAŞLADI

Türkiye'nin çeşitli illerinden TIR'lara yüklenerek İstanbul'a getirilen kurbanlıklar gece yarısı itibariyle İstanbul'a giriş yaptı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden TIR'lara yüklenerek İstanbul'a getirilen kurbanlıklar gece yarısı itibariyle İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekiplerin denetiminde denetimleri yapılan kurbanlıklar önceden hazırlanan kurban pazarlarına yönlendirildi.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde Kurban Bayramı için Anadolu'dan TIR'larla getirilen kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekiplerin koordinasyonunda evraklar ve izin belgeleri incelenen kurbanlıklar, önceden belirlenen kurban pazar alanlarına yönlendirildi.

İSTANBUL OLARAK HAZIRIZ

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Ahmet Yavuz Karaca, 2021 Yılı Kurban Bayramına İstanbul olarak hazırız. Bütün önlemlerimizi aldık. Hem yol kontrolleri açısından, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl-İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, Emniyet ve zabıta ekipleriyle beraber yol kontrolleri için gerekli önlemlerimizi aldık. Yine Pazar yerlerinde de gerekli önlemler alındı. İstanbul'a 5 Temmuz saat 00.00 itibariyle yavaş yavaş kurbanlık hayvan girişleri başladı. Girişlerde nelere bakıyoruz Hayvanların, veteriner sağlık raporu var mı Bakanlık sistemimize kayıtlı mı Veteriner sağlık raporundaki hayvanlarla TIR'da yüklü hayvanlar aynı mı Hayvanların genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca İstanbul Avrupa yakası Trakya bölgemiz şap hastalığından uzak bölge. Bu tarafa geçişler belli şartlara bağlı. Ön analizleri yapılıp, Trakya'ya geçiş sertifikası olan hayvanlar geçiş yapabiliyor sadece Avrupa yakasına. Bunların da kontrollerini yapıyoruz. Şu ana kadar 7 Gün 24 Saat esasına göre Trakya'ya geçişle ilgili kontrolleri yapıyoruz. 11 Haziran itibariyle de yoğunlaştırdık. Şu ana kadar 60 civarında kaçak giriş yapmaya çalışan TIR yakalandı. Onları da Tuzla Hayvan Borsasına alıp, gerekli menşei araştırması yapıldıktan sonra satış noktalarında satışına izin veriyoruz dedi.

Büyükbaş Hayvan Sahibi Durmuş Çakal da, Denetimler çok iyi geçiyor. Birkaç yerde denetlediler. Bir sıkıntı çıkmadı hayvanlarımızda. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. 26 Büyükbaş hayvan getirdim. Kontrolleri yapıldı. Bir sıkıntı çıkmadı. Büyükçekmece Hayvan pazarına gideceğiz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı