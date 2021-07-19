Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı Elazığ'da bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı.

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kurban Bayramı yaklaştıkça, ortaya değişik görüntüler de çıkmaya devam ediyor. Elazığ merkeze bağlı Malatya Caddesinde sürücüsü belirlenemeyen 23 DK 718 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntü oluşturdu. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç