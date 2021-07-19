Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Yaşam

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı Elazığ'da bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı.

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kurban Bayramı yaklaştıkça, ortaya değişik görüntüler de çıkmaya devam ediyor. Elazığ merkeze bağlı Malatya Caddesinde sürücüsü belirlenemeyen 23 DK 718 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntü oluşturdu. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Yener Demet Akalın
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 21:34:24. #1.16#

title