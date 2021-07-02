Kurban Pazarına Günde 3 Servis Yapılıyor

KURBAN PAZARINA GÜNDE 3 SERVİS YAPILIYORYalova Belediyesi tarafından ulaşım sağlamak amacıyla konulan servisler günde 3 kez ücretsiz olarak yapılacak.

KURBAN PAZARINA GÜNDE 3 SERVİS YAPILIYOR

Yalova Belediyesi tarafından ulaşım sağlamak amacıyla konulan servisler günde 3 kez ücretsiz olarak yapılacak. Yalova'dan sabah 09: 00, 12: 00 ve 15: 00 saatlerinde olurken, Kurban Pazarından dönüş ise 10: 30, 13: 30 ile 16: 30 saatlerinde olacak. İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi başından başlayacak olan her 3 sefer takiben Kemerköprü Caddesi, Dörtyol, Cengiz Koçal Caddesi (Yalı), 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Fatih, Stadyum, Rahmi Üstel, Beyazıt, Ali Şener, Şehit Ömer Faydalı Caddelerinden Termal yolunu takiben Kurban Pazarına ulaşacak. Kurban Pazarından başlayacak olan her 3 sefer ise Termal yolunu takiben Şehit Ömer Faydalı, Şehit Yaşar Kuş, Rahmi Üstel ve tekrardan Şehit Ömer Faydalı Caddesine bağlanarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na gelinecek. Ardından Cengiz Koçal Caddesi, Dörtyol, Gaziosmanpaşa Caddesinden geçerek Girne Caddesi sonunda noktalanacak.

Kaynak: Habermetre