Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de hava nasıl, yağmur var mı? 6-9 Haziran 2025 İzmir hava durumu tahminleri!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatil hazırlıkları yapan vatandaşlar, İzmir'de bayram boyunca hava nasıl olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İzmir'de bayram süresince yağmur yağıp yağmayacağı, sıcaklık değerlerinin nasıl olacağı ve dış mekân aktiviteleri için uygun olup olmayacağı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gerek şehir dışından gelen misafirler, gerekse yerel halk, "Bayramda İzmir güneşli mi olacak, yoksa yağış var mı?" gibi sorularla hava tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı boyunca İzmir'de hava nasıl geçecek, yağış ihtimali var mı? İzmir'de sıcaklıklar nasıl? İşte, bayram tatiline dair İzmir'in güncel hava durumu detayları…

BAYRAM TATİLİNDE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, İzmir'de hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çeşitli hava durumu kaynaklarından alınan bilgilere göre, bayram süresince İzmir'de sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.

İzmir Bayram Hava Durumu Tahmini (6–9 Haziran 2025):

6 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük 21°C.

7 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük 21°C.

8 Haziran Pazar (Bayramın 3. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C, en düşük 21°C.

9 Haziran Pazartesi (Bayramın 4. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 35°C, en düşük 21°C.

KURBAN BAYRAMI'NDA İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

İzmir hava durumu