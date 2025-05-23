Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı? SON DAKİKA

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı? SON DAKİKA
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2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı sorusu, milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bayram tatilinin süresiyle ilgili iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, gözler hükûmetin resmî açıklamasına çevrildi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, detaylar…

2025 yılı Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Tatilin 9 güne çıkacağına dair söylentiler sosyal medyada geniş yankı bulurken, vatandaşlar tatil planlarını netleştirebilmek için resmî makamların açıklamasını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün sürecek? İşte, Kurban Bayramı tatiline ilişkin son gelişmeler…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2025 yılı Kurban Bayramı tatil süresine ilişkin kamu çalışanlarını kapsayan önemli bir açıklama yaptı. Altun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, bayram tatilinin kamu görevlileri için 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacağını belirtti.

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı? SON DAKİKAKurban Bayramı tatili kaç gün

Altun'un açıklamasına göre, kamu personeli 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde, yani bayramın dört günü boyunca idari izinli sayılacak. Böylece, kamu çalışanları için toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde…

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı? SON DAKİKAKurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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