Kurban bayramı tarihi 2022! Kurban bayramı ne zaman?

Kurban bayramı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022 senesinde kurban bayramını hangi günler olacak merak konusu. Hicri takvim sayesinde hesaplanan günler, hicri takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Yeni yılın gelmesine az bir zaman kala insanlar 2022 dini günlerde takvimini de araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılında idrak edilecek dini günleri paylaşımda bulundu. İnsanlar özellikle kurban bayramı ayını ve günü ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban bayramı Temmuz ayında kutlanacaktır. 2022 Kurban bayramı hangi günler arasında? 9 Temmuz tarihinde başlayan bayram 12 Temmuz'da sonra erecektir. 9 Temmuz 2022- 12 Temmuz 2022 tarihleri arası gerçekleşecek olan kurban bayramı hicri takvime göre her sene 11 gün önce kutlanıyor.2022 yılında 4 gün sürecek olan kurban bayramı detayları…

2022 Kurban Bayramı:

Kurban Bayramı Arefesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

İslam dininde büyük önemi olan dini günler, hicri takvime göre belirleniyor. 2022 yılında kurban bayramının hangi günlerde olacağı merak ediliyor. Aynı zamanda diğer dini günler hangi ayda ve gündedir merak konusu. İşte 2022 dini günler takvimi haberimizin detaylardadır…

2022 yılı dini günleri:

Üç ayların başlangıcı: 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arefesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

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