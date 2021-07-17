Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı Bursalı ciğer ustası, "Batıda ineklere, koyunlara klasik müzik dinletiyorlar.

Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı

Bursalı ciğer ustası, "Batıda ineklere, koyunlara klasik müzik dinletiyorlar. Anadolumuzun hayvanlarına "moral olsun" diye sıra gecesi yaptık" dedi

BURSA - Bursa'da bir ciğer ustası; Kurban Bayramı öncesi kuzulara ve koyunlara sıra gecesi organizasyonu yaptı. "Avrupa'da ineklere ve koyunlara klasik müzik dinletiyorlar, bunlar da bizim Anadolu'muzun hayvanları. Onlara moral motivasyon olsun" diyen Ali Koçak davul, klarnet ve keman eşliğinde ahırda müzik dinletisi sundu.

Bursa'da "Ciğerin Profesörü" ünvanıyla tanınan Şanlıurfalı Ali Koçak, ahırdaki hayvanlar için sıra gecesi düzenledi.

4 kişilik müzisyen ekibi ile ahırda sıra gecesi düzenleyen Koçak, "Batıda klasik müzik dinletiyorlar, biz de sıra gecesi yapıyoruz. Önümüz Kurban Bayramı. Onlara moral olsun. Bunlar bizim Anadolu'muzun hayvanları, ne de olsa onların etinden ve ciğerinden faydalanıyoruz" dedi.

Yöresel kıyafetini giyip kuzularla poz veren Ali Koçak, "Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bugün buradaki koyun ve kuzularımıza sıra gecesi yapıyoruz. Daha önce de 2 kere yapmıştım. Önümüz kurban bayramı. Onlara moral olmasını istedim. Bu da benden onlara bayram üstü ödül olsun" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı
Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı
Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı
Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Altuğ Gökhan Çıra Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:32:13. #1.14#

title