Kurban Bayramı öncesi düzbağ müjdesi

09.08.2019 16:10

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşmada, Türkiye'nin içme suyu alanındaki Melen'den sonra en büyük yatırımlarından olan "Düzbağ İçme Suyu Projesi" kapsamında şehrin içme suyu şebekesinin yüzde 70'ine Düzbağ'ın kaliteli suyunun verilmeye başlandığı müjdelendi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Şahin, "Dünya'nın en eski belediyelerinden birisiyiz. 2 milyon bize emanet. 2 milyonun her birinin rızasını almak, gönül belediyeciliği ve duasını kazanmak için sizlerle birlikte millete hizmet etme yolculuğundayız. Allah'ım yolumuzu açık etsin, bu yüzden bu aile çok güzel ve çok özel bir aile. En önemli varlıklarımız, evlatlarımız, eşimiz, anamız, babamız. Ama büyük ailede çok önemli. Çünkü 'Halka hizmet hakka hizmettir'. Hakkın rızasını almakta halkın rızasını almaktan geçiyor. Bu bakış açısıyla sizlerle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nın manevi iklimi farklı anlamları var. Teslimiyet, sabır, iman. Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in kendi içindeki o verdiği mücadele o kadar önemli ve anlamlı ki. O kadar ibret verici bir anlamı var ki oradan çıkarılacak o kadar çok ders var ki. Bunları çocuklarımıza çok iyi anlatmamız lazım. Bugün zenginle fakir arasında ne kadar fazla makasın açıldığını görüyoruz. Bizden 10 kat 20 kat fazla milli geliri olan ülkeler var, dünyada nasıl sefilliğin, sefaletin arttığını görüyoruz. Sosyal adaleti ve sosyal barışı koruyan bakış açısıyla veren elin alan elden üstün olduğunu gösteren bir bayramdır kurban bayramı. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışını bütün Dünya'ya anlatmamız gerek. Kan ve gözyaşı bitsin. Bu manevi iklimi geleceğe taşımamız gerek ki Dünya'ya barış gelsin. Bizi biz yapan değerlere baktığımızda çözüm zaten burada, ilaç burada, Dünya'nın bütün sorunlarının çaresi burada. İşte bu yüzden Kurban Bayramı deyip geçmememiz gerekiyor. Bir taraftan kurban birliktir, beraberliktir, paylaşmaktır kardeşliktir, büyüklere saygı, küçükleri gözetmektir. Ama beraberinden manevi bize verilen mesajı çok iyi anlamamız ve özümsememiz gerekiyor" dedi.

"Düzbağ tam bir takım çalışmasıyla başarıldı"

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan "Düzbağ İçme Suyu Projesi"ni zor bir dönemde, zor şartlarda ve zor bir coğrafyada başardıklarını aktaran Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tam bir takım çalışması oldu. 130 kilometreden suyu getirip birde bunu daha kalitelisini, daha uygun fiyata getirmeyi başarmak her babayiğidin karı değil. 'İş bilenin kılıç kuşananındır'. Bir konut projesi yapıyoruz. 50 bin konutluk Kuzey Antep. Buraya ulaşmak için rahmetli Özal'ın Nurdağı'nda yaptığı gibi bir viyadüklü yolu biz yaptık ve bitirdik. Yol ve su medeniyettir diyoruz. Bu büyük projeleri başaranları tebrik ediyorum. Kara treni hızlı trene çeviriyoruz. Her birimde ayrı bir başarı hikayesi var. Sosyal belediyecilikte bütün Türkiye örnek alıyor bizi. Çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. GASMEK, tek başına bir başarı hikayesi. Üniversite sınavlarında başarılı çocukları ağırladığım gün eve gittiğimde bu başarıyı yakaladığımız için o kadar onur ve gurur duydum ki. Fırsat eşitliğine önem veriyoruz. Küçücük dokunduğumuzda büyük başarılar elde ediliyor. Bugün engelsiz yaşam merkezimizle, açtığımız tesislerle engelli dostu, kadın dostu bir şehir, insan dostu bir şehir olma yolunda çok önemli projeler yaptık. Bir derdimiz var, herkes mutlu olsun istiyoruz, herkes huzurlu olsun istiyoruz, huzurla herkes büyüsün, işsizlik bitsin istiyoruz, insanlar gelecek kaygısı hissetmesin istiyoruz. Çözüm biz olalım istiyoruz."

Sönmezler Ağustos ayına dikkati çekti

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, "Ağustos ayı bu bölge için çok önemli bir ay. Bundan tam 503 sene önce Gazi şehir o dönem Ayıntap ismiyle bir Osmanlı şehri olmuştur. Ağustos ayı hep müjdelerle geliyor. Bizde bu bayrama iki müjdeyle geliyoruz. Birincisi, Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında cuma gününden bu yana şehrin şebekelerinden kaliteli su akıyor. Şehrin yüzde yetmişinde Düzbağ'ın kaliteli suyu akıyor durumda. İkinci müjdemiz bayramdan sonrada Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde suyu arıtmaya başlamış olacağız" dedi.

"Şehri hep birlikte ileri taşıyacağız"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise şunları bildirdi:

"Başkanımızda 5 seneyi geçirdik, Türkiye'nin birçok şehri bizi model aldı. Ama bize yakışan Gaziantep'e yakışan bakanımızın önderliğinde hep birlikte daha ileri taşımak. Sonuçta burada hepimizde bu beceri ve vizyon var. Yeter ki şehrin sahip olduğu potansiyeli çok iyi bilelim. Çünkü tarih var, kültür var, sanayisi var, ekonomisi var, birikimi var, geçmişi var ve deneyimi var. Bu deneyim bu tecrübeyi getiriyor. Bakanımız önderliğinde de modern bir şehir oluruz. Türkiye'nin konjonktürüne baktığımızda Gaziantep daha çok gözde, projeleri iyisiyle kötüsüyle daha çok dışarıda izleniyor. Hep beraber Gaziantep'i küresel şehirlerarasında altyapısıyla, üst yapısıyla turizmiyle, gastronomisiyle dünya ölçüsünde bir şehir yapmak için çalışmalarımıza hız veririz. Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi. Birlik ve beraberlikle ailemizle birlikte nice bayramlar görürüz. Üretmekten ve birlikte olmaktan keyifli bir şekilde zevk alırız."

Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve protokol, büyükşehir çalışanlarıyla bayramlaştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA