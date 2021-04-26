Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayı ile birlikte müslümanlar "Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?" Sorularına yanıt arıyor. 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021'de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor.

2021 yılına girilmesiyle birlikte Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihi ve tatil günleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.

19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.

2021 Kurban bayramı…

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

2021 yılı dini günleri…