Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Ramazan ayı ile birlikte müslümanlar "Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?" Sorularına yanıt arıyor. 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021'de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor.

2021 yılına girilmesiyle birlikte Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihi ve tatil günleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.

19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.

2021 Kurban bayramı…

  • Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

2021 yılı dini günleri…

  • Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
  • Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
  • Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
  • Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
  • Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
  • Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
  • Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
  • Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
  • Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
  • Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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