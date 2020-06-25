Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkemizde önümüzdeki dönemlerde, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Fahrettin Koca cevapladı!

25.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dönemde merak edilen "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları netleşti.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sebebiyle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Kurban Bayramı'nda da kısıtlamanın olup olmayacağı merak edilirken Bakan Koca'dan açıklama geldi.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşların gündeminde olan "Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'na bir aydan fazla zamanımız var. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar vakanın seyri bu anlamda belirleyici olacak.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözlerine "Kurban Bayramı'nda kısıtlılığın hangi şartlarda ve ölçüde olabileceğini söylemem zor. Ama Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Zaten kararı verecek olan da bu konuda Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın iradesi olmuş olur. Burada önemli olan, salgının seyri" diyerek devam etti.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı Haber
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 14:28:59. #1.14#
title