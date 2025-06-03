KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI? 6-9 Haziran Kurban Bayramı İstanbul hava durumu tahminleri!

KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI? 6-9 Haziran Kurban Bayramı İstanbul hava durumu tahminleri!
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Kurban Bayramı için planlarını yapan vatandaşlar, İstanbul'da yağış ya da soğuk havayla karşılaşıp karşılaşmayacaklarını merak etmeye devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul'da yağmur var mı? İşte, 6-9 Haziran Kurban Bayramı İstanbul hava durumu tahminleri!

Türkiye genelinde etkili olan sıcak ve dengesiz hava sistemi, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da da hava koşullarını doğrudan etkileyecek. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarına göre 6-9 Haziran Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur olacak mı? İşte, Kurban Bayramı süresince İstanbul için günlük hava durumu tahminleri ve detaylar…

BAYRAMDA İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, İstanbul'da bayram boyunca hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tatil planı yapanlar ve açık hava etkinliklerine katılmak isteyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan tahminler netleşti.

6 - 9 Haziran 2025 tarihleri arasını kapsayan Kurban Bayramı süresince İstanbul'da genel olarak güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali oldukça düşük seyrederken, sıcaklıklar mevsim normallerinin bir miktar üzerinde olacak.

İstanbul Günlük Hava Durumu Tahmini:

6 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü): Parçalı bulutlu, 29°C / 18°C

7 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Parçalı bulutlu, 27°C / 18°C

8 Haziran Pazar (Bayramın 3. Günü): Parçalı bulutlu, 27°C / 17°C

9 Haziran Pazartesi (Bayramın 4. Günü): Parçalı bulutlu, 29°C / 19°C

Uyarı: Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklıklar daha yüksek olabilir.

KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI? 6-9 Haziran Kurban Bayramı İstanbul hava durumu tahminleri!Kurban Bayramı İstanbul hava durumu tahminleri

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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