Kurban Bayramı'na Doğru

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sözen, mesajında, bayramların, kardeşlik bilincini yenileme, muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi, gönül kazanma seferberliği olduğunu belirtti.

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, huzurlu ve sağlıklı bayram dileğinde bulunan Sözen şunları kaydetti:

"Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıklarını unutulduğu, kardeşçe kucaklaşılan, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği günlerdir. İnsanca duygular olan vefa, şefkat, merhamet gibi duygularımızın ve değerlerimizin en fazla farkına vardığımız zamanlar şüphesiz bayramlardır.

Sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, kucaklaşmanın ve duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı böyle zamanların çoğaltılması ve her günün bayram gibi yaşanabilmesi için gayret sarf etmeliyiz. Kurban Bayramı ve diğer özel günlerin bizlere hatırlattığı en önemli husus budur."