Kurban Bayramı Arefe ne zaman 2021? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı ne zaman? Son Dakika! Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2021 yılının Ramazan bayramıyla birlikte 2. büyük bayramından biri olarak kabul edilen Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Birçok kişi dini vecibelerini yerine getirmek ve paylaşımın manevi hissiyatını yaşamak için gün saydığı Kurban bayramı ile ilgili detayları ve Kurban Bayramı Arefe ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı ayın kaçı? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? gibi soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Tüm müslüman aleminin 2 Büyük bayramından biri olarak kabul edilen Kurban bayramı, Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder. İnternette en çok merak edilen konular arasında yer alan Kurban bayramı ile ilgili sorulan " Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?" sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla açıklık getirildi. İşte Kurban bayramı ile ilgili detaylar.

KURBAN BAYRAMI AREFE NE ZAMAN?

Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanmasından dolayı Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bayramı bu yıl 20 Temmuz 2021 Salı gününe denk gelmektedir.

1. Günü: 20 Temmuz Salı

2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

4. Günü: 23 Temmuz Cuma





KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Kurban Bayramının 20 Temmuz'da olması ve öncesinde resmi tatil olanDemokrasi ve Millî Birlik Günü olan 15 Temmuz'a denk gelmesi nedeniyle Cuma gününün de resmi tatil olarak kabul edilmesi halinde vatandaşlar 11 gün sürecek uzun bir tatilin tadını çıkaracak. Aksi takdirde Cuma akşam mesai bitime ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek.

KUR'ANDA KURBAN

Kurban sözcüğü Kur'an'da birkaç kez geçer: Maide Suresi 27. ayetinde Habil ile Kabil'in hikâyesinde iki kardeşin sunduğu kurbanlardan bahsedilirken kurban sözcüğü kullanılır. Hikâyeye göre bu sunuda kardeşlerden biri hayvan kurban ederken diğeri topladığı veya yetiştirdiği sebze ve meyvelerden sunu yapmıştır ve buradan kurbanda boğazlama yapma anlamı çıkarılmaz. İslam'da bugün anlaşılan kurban kavramının temelini İbrahim ile İsmail'e atfedilen, içinde boğazlama eylemiyle birlikte adanmışlık duygularını ifade eden kıssa oluşturur.

"(Oğlu) yanında koşma çağına gelince: "Yavrum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?" dedi. "Babacığım sana ne emrediliyorsa yap. Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın." dedi. Ne zaman ki ikisi de bu şekilde teslim oldular, (İbrahim) onu tuttu şakağı üzerine yıktı."(Saffat Suresi: 102,103)

Fakat Allah'ın bu manevi adanmışlığı kabul edip, bunun bir sınama olduğunu onlara belirtmesi ve onlara bir kurbanlık hayvan göndermesiyle anlatı sonlanır:

"Ve ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim rüyaya gerçekten sadakat gösterdin, işte Biz güzel davrananları böyle mükâfatlandırırız." "Şüphesiz ki bu apaçık ve kesin bir imtihandı." dedik. Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik."(Saffat Suresi, 104-107)

Kur'an'daki anlatımlarda hangi hayvanların kurban olarak sunulabileceği, bu hayvanların hangi şartları taşıması gerektiği, kurbanın sadece hayvanlardan olması gerektiği gibi konularda bir açıklık yoktur.

Sâffât Suresi,107; İbrahim'in oğlu İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye olarak verildiğinin anlatılması.

Hac suresinde kurban hac ile bağlantılı olarak anlatılır; "İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Kendileri için birtakım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. (Hac: 27-28) Bedenleri size Allah'ın işaretlerinden kıldık, sizler için onlarda bir hayır vardır. Öyleyse onlar bir dizi halinde boğazlanırken Allah'ın adını anın; yanları üzerine yattıkları zaman da onlardan yiyin, kanaatkâra ve isteyene yedirin. Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz, ancak O'na sizden takva ulaşır…..(Hac: 36-37)

Siyer ve sünnette

Sahabeden Enes kanalıyla Muhammed'in kurban olarak Mekke'de kendi eliyle yedi deveyi, Medine'de ise, boynuzlu ve alacalı iki koyunu kestiği rivayet edilmiştir.