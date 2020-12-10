Kuran kaç cüz? Kuranı Kerim'de toplam kaç cüz var? Kur'an-ı Kerim'de hangi cüz hangi sayfada bulunuyor?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de toplamda 20 cüz bulunmaktadır. Cüzlerin sayfası ise en çok karıştırılan konulardan birisidir. Peki Kuran kaç cüz? Hangi cüz hangi sayfalar arasında bulunuyor? Kuranı Kerim toplam cüz ve sayfa sayısı kaçtır?

Kuran kaç cüz ve sayfadır? 1 cüzde kaç sayfa vardır? 30. cüz kaç sayfa? Kuranı Kerim cüzleri hakkında bilgiler ve sayfa aralıkları için haberimizi okuyabilirsiniz.

KURAN KAÇ CÜZ?

Kuranı Kerim'de toplamda 30 cüz bulunmaktadır . Her cüz 20 sayfadan oluşur. Fakat 30. cüz 24 sayfadır. İlk 29 cüz 20 sayfadır yani 29*20=580 sayfa tutmaktadır. Son cüz ise 24 sayfa olduğundan dolayı Kuranı Kerim toplamda 580+24=604 sayfadır.

KURANI KERİMDE HANGİ CÜZ HANGİ SAYFADA?

1. Cüz : 1-20 sayfaları arasında yer alır.

1-20 sayfaları arasında yer alır. 2. Cüz : 21-40 sayfaları arasında yer alır.

21-40 sayfaları arasında yer alır. 3. Cüz : 41-60 sayfaları arasında yer alır.

41-60 sayfaları arasında yer alır. 4. Cüz : 61-80 sayfaları arasında yer alır.

61-80 sayfaları arasında yer alır. 5. Cüz : 81-100 sayfaları arasında yer alır.

81-100 sayfaları arasında yer alır. 6. Cüz : 101-120 sayfaları arasında yer alır.

101-120 sayfaları arasında yer alır. 7. Cüz : 121-140 sayfaları arasında yer alır.

121-140 sayfaları arasında yer alır. 8. Cüz : 141-160 sayfaları arasında yer alır.

141-160 sayfaları arasında yer alır. 9. Cüz : 161-180 sayfaları arasında yer alır.

161-180 sayfaları arasında yer alır. 10. Cüz : 181-200 sayfaları arasında yer alır.

181-200 sayfaları arasında yer alır. 11. Cüz : 201-220 sayfaları arasında yer alır.

201-220 sayfaları arasında yer alır. 12. Cüz : 221-240 sayfaları arasında yer alır.

221-240 sayfaları arasında yer alır. 13. Cüz : 241-260 sayfaları arasında yer alır.

241-260 sayfaları arasında yer alır. 14. Cüz : 261-280 sayfaları arasında yer alır.

261-280 sayfaları arasında yer alır. 15. Cüz : 281-300 sayfaları arasında yer alır.

281-300 sayfaları arasında yer alır. 16. Cüz : 301-320 sayfaları arasında yer alır.

301-320 sayfaları arasında yer alır. 17. Cüz : 321-340 sayfaları arasında yer alır.

321-340 sayfaları arasında yer alır. 18. Cüz : 341-360 sayfaları arasında yer alır.

341-360 sayfaları arasında yer alır. 19. Cüz : 361-380 sayfaları arasında yer alır.

361-380 sayfaları arasında yer alır. 20. Cüz : 381-400 sayfaları arasında yer alır.

381-400 sayfaları arasında yer alır. 21. Cüz : 401-420 sayfaları arasında yer alır.

401-420 sayfaları arasında yer alır. 22. Cüz : 421-440 sayfaları arasında yer alır.

421-440 sayfaları arasında yer alır. 23. Cüz : 441-460 sayfaları arasında yer alır.

441-460 sayfaları arasında yer alır. 24. Cüz : 461-480 sayfaları arasında yer alır.

461-480 sayfaları arasında yer alır. 25. Cüz : 481-500 sayfaları arasında yer alır.

481-500 sayfaları arasında yer alır. 26. Cüz : 501-520 sayfaları arasında yer alır.

501-520 sayfaları arasında yer alır. 27. Cüz : 521-540 sayfaları arasında yer alır.

521-540 sayfaları arasında yer alır. 28. Cüz : 541-560 sayfaları arasında yer alır.

541-560 sayfaları arasında yer alır. 29. Cüz : 561-580 sayfaları arasında yer alır.

561-580 sayfaları arasında yer alır. 30. Cüz : 581-604 sayfaları arasında yer alır.

CÜZ NEDİR?

Cüz, kelimesi Arapçada "parça", "bölüm" anlamına gelir.

"Kur'an" ile ilgili bir terim olarak bu kelime, Kur'an'ın eşit uzunlukta bölümlere ayrılmış parçalarından birisini ifade eder. Belirli bir müddet zarfında Kur'an'ın tamamını bitirmek isteyen okuyucuya, günde ne kadar okursa hedeflediği tarihte bitirebileceğini göstermek için mushafların kenarlarına cüz, hizip ve rubu gibi işaretler konulur. Bu işaretlerin belirlenmesinde bazen kelime adetleri, bazen de harf adetleri esas alınır. Cüz adetlerinin tespitinde "30 günlük Ramazan aylarında teravih namazlarında Kur'an'ın tamamını hatmetmek isteyen kişi bir gecede ne kadar okuması gerekir." yaklaşımından hareketle 30 sayısı yaygın olarak benimsenmiştir. Cüzler belirli bir sayfa sayısını göstermese de hattatların Kur'an'ı ezberlemek için geliştirdikleri berkenar mushaf düzeninde bir cüz 20 sayfa tutacak şekilde ayarlanmıştır. Toplam 600 sayfadır. Cüzlerin başlangıçların göstermek için mushafların kenarlarına, güneşi sembolize eden bir süs konulur ve bu süsün içerisine cüz numarası yazılır.

CÜZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

- Kur'an 30 cüz'den oluşur.

- Cüzler bazı mushaflarda 2, bazılarında da 4 hizip tutan daha küçük birimlere ayrılırlar.

- Cüzler isimlendirilirken bazen ilgili cüzün sıra numarası, bazen de ilgili cüzdeki ilk ayetin birkaç kelimesi kullanılmaktadır.

- Cüz kelimesi, hadis ilminde az sayıda hadisi ihtiva eden hadis kitapları için de kullanılmaktadır.

- Ayrıca cüz kelimesi çeşitli sure ve ayetlerden oluşturulan mecmualar için de kullanılmaktadır.

- Özet Kur'an'ı ezberlemek için geliştirdikleri berkenar mushaf düzeninde bir cüz 20 sayfa tutacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak 30. cüz 23 veya 24 sayfadır.

- Cüz İslami yönde kullanılan bir terimdir.