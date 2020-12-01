Kuran'da kaç ayet var? Kuran'da kaç cüz, sure, sayfa vardır?

Kuran kaç ayet var? Kuranda kaç sayfa vardır? Kuran-ı Kerim kaç yılında inmiştir? Ayet nedir, cüz ne demek? Diyanet tarafından yapılan açıklamaları derleyerek Kuran'da kaç ayet var? Kuran'da kaç cüz, sure, sayfa vardır? içeriğine ulaşabilirsiniz..

Kuran kaç ayet var? Kuranda kaç sayfa vardır? Kuran-ı Kerim kaç yılında inmiştir? Ayet nedir, cüz ne demek? Diyanet tarafından yapılan açıklamaları derleyerek Kuran'dakaç ayet var? Kuran'da kaç cüz, sure, sayfa vardır? içeriğine ulaşabilirsiniz..

Kuran-ı Kerim, İslam diniyle bütünleşmiş toplulukların dini ana rehberidir. Kuran, köken bakımından Arapça sözcüklü olup, şeriat hukukun doğup, gelişmesine olanak tanımıştır. Kuran'ı Kerim, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Hira Mağarasında dinlemeye çekildiği vakit 610 yılında yeryüzüne Hz. Cebrail meleği aracılığıyla indirilmiştir.

Kuran'ın vahiy süreci ilk olarak 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi'ne denk gelmekte ve Mekke'deki Nur Dağında bulunan Hira Mağarasında ilk kez gerçekleşmiştir. Toplamda Vahiy 23 yıl sürmekle beraber, peygamber efendimiz aracılığıyla 13 yıl Mekke, geriye kalan 10 yıl ise Medine dönemlerinde tamamlanmıştır.

KURAN'DA KAÇ AYET VAR?

Kuran'da bilindiği gibi âyet, Kur'an cümlelerine verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Her ne kadar halk arasında Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur.

KURAN'DA KAÇ CÜZ, SURE, SAYFA VAR?

Kur'ân'ın yirmi sayfalık bölümlerinden her birine cüz denir. Kur'ân'da toplam 30 cüz bulunmaktadır. Her cüz başlangıcında süslü bir işaretle kaçıncı cüz olduğu yazılıdır.

Bu şekilde hafızlar ve Kur'ân okuyanlar için kolaylık amaçlanmıştır. Her cüzün beş sayfalık bölümlerinde de süslü işaretler bulunur.

Kur'ân'da her surenin başladığı sayfanın üstüne, o surenin adı ve cüz numarası yazılmıştır. Bunlar, surenin bitimine kadar her sayfanın üstünde belirtilmiştir.

Ayet numaraları, ayetlerin birbirinden ayrıldığını gösteren özel simgeler içinde verilmiştir.

Kuran'ı Kerim'deher cüz 20 sayfadır. Kuran'ı Kerim, genel yapı itibariyle ilk olarak 7 ayete denk düşen Fatiha Suresi ile başlamaktadır. Sonra Bakara Suresini içinde alır ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan diğer 112 sure ile devam eder.

ÂYET NE DEMEK?



Sözlükte "açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne" demektir. Çoğulu ây ve âyât'tır. Allah'ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir. Kur'ân'da bu kelime; aynı temel anlamları içerecek şekilde mucize (Bakara, 2/211; Mü'min, 40/78), alâmet (Bakara, 2/248), ibret (Nahl, 16/11), acâib iş (Mü'minûn, 23/50), delil (Rûm, 30/20-25; İsrâ, 17/12) ve Kur'ân âyeti (Nahl, 16/101) karşılığı olarak kullanılmıştır.

Kur'ân, sûrelerden, sûreler de âyetlerden oluşmuştur. Âyet, sonu ve başı belli olan, uzun veya kısa, bir harf veya birkaç kelime veya cümleden oluşan Allah'ın sözlerine denir. Her âyet Kur'ân'dır. Anlamlı en kısa âyet bir kelime olan ve "yemyeşil" anlamındaki "müdhâmmetân" dır (Rahmân, 55/64). En uzun âyet ise bir sayfadır (Bakara, 2/282). Fâtiha sûresinin başındaki besmele dâhil, Kur'ân da 6236 âyet vardır. Diğer sûrelerin başlarındaki âyetler, sûreleri birbirinden ayırmak için konulmuştur, o sûreden birer âyet değildir.

Âyetlerin son kelimelerine kendisinden sonra gelen âyeti ayırdığı için "fâsıla" (çoğulu, fevâsıl) denir. Âyetlerin sûrelerdeki dizilişi vahiy ile belirlenmiştir (tevkîfî). Âyetlerin bir kısmı Mekke'de bir kısmı da Medine'de inmiştir. Manalarının anlaşılırlığı bakımından âyetler muhkem ve müteşâbih kısımlarına ayrılmakla birlikte (Âl-i İmrân, 3/7) sağlam ve güzel olma bakımından bütün âyetler, muhkem ve müteşâbihtir (Hûd, 11/1; Zümer, 39/23). İlk inen âyetler Alâk sûresinin ilk beş âyetidir. Son inen âyetler hakkında görüş birliği yoktur. Bakara sûresinin 278 ve 281, Nisâ sûresinin 176, Tevbe sûresinin 128-129, Nâs sûresinin 1-3 ve Mâide sûresinin 3. âyetlerinin son inen âyetler olduğu söylenmektedir.