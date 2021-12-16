Kuraklıktan etkilenen Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesi yükseldi

AYDIN (AA) - Aydın'da yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle birçok bölgede suları tamamen çekilen Büyük Menderes Nehri'nde yağışlarla birlikte debinin yükselmesi çiftçiyi sevindirdi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin son yağışlarla normale döndüğünü söyledi.

Sezon başında kuraklıktan dolayı endişe yaşadıklarını, DSİ'nin sadece 2 kez sulama izni vermesine rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Kaykı, son günlerdeki yağışlarla 2022 sezonuna umutlu girdiklerini kaydetti.

Kaykı, "Ekim ayında DSİ tarafından yapılan toplantıda önümüzdeki yıl için yüzde 50 kuru, yüzde 50 sulu tarım olacağı söylendi. Ama Allah son zamanlarda iyi yağışlar verdi. Bu şekilde devam ederse kuraklıktan eser kalmayacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yağışlarla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesinin yeniden yükseldiğini vurgulayan Kaykı, bu durumun üreticiyi umutlandırdığını ve sevindirdiğini dile getirdi.

Yağmurun yanı sıra kar yağmasını da umut ettiklerini ifade eden Kaykı, şöyle devam etti:

"Şu anda topraklarımız suya doydu ama bu yeterli değil. Barajlarda suyun yeterli olmadığını öğrendik. Birkaç ay önce Menderes Nehri'nin üzerinde yürümüştük. Suyun hiç akmadığını görmüştük. Şimdi ise 2 metreye yakın su var. Menderes bizim kalbimiz, eğer bu akmazsa bizim de kalbimiz atmaz, üretemeyiz. Çünkü su olmadan ürünün yetişmesi mümkün değil."