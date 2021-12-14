KURAKLIK RİSKİ ALTINDAKİ MUĞLA'DA SEVİNDİREN GELİŞME

BODRUM, MUĞLA (DHA) - TÜRKİYE'nin en fazla yağış alan illerinin başında olmasına rağmen küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklıkla mücadele eden Muğla'da, aralık ayının yağışlı geçmesi, su rezervlerinde artış yaşanmasına neden oldu. Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 9'dan yüzde 24'e, Geyik Barajı ise yüzde 12'den yüzde 41'e yükseldi.

Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden Muğla'da ekim ve kasım ayı içerisinde beklenen miktar da yağmur yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynağından biri olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 9'a, Geyik Barajı'nda ise kullanılabilir su oranı yüzde 12'ye düştü. 1-13 Aralık tarihleri arasında dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'a metrekareye yaklaşık 150 kilogram yağış düşmesi sevindirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranın yüzde 9'dan yüzde 24'e, Geyik Barajı ise yüzde 12'den yüzde 41'e yükseldiğini açıkladı.

'SUYUN OLUMLU ETKİLERİNİ GÖRMEK SEVİNDİRİCİ'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 hafta boyunca bölge için şiddetli yağış uyarısında bulunduğunu hatırlatıp, metrekareye Menteşe'de 280, Marmaris'te 250 ve Bodrum'da ise 150 kilogram civarında bir yağmur düştü. Bunun sonucunda bölgenin çeşitli yerlerinde sel ve su taşkınları meydana gelmişti. Bu olumsuzların yanında, suyun olumlu etkilerini görmekte çok sevindirici dedi.

'YAĞIŞIN ALANSAL VE ZAMANSAL DAĞILIMI ÇOK ÖNEMLİ'

Doç. Dr. Özçelik, Mumcular ve Geyik barajlarının Bodrum'un içme suyunu sağladığını belirtip, Bodrum'da 15 santimetre yüksekliğinde bir yağışın büyük bir kısmı akışa geçti. Az da olsa yeraltı su kaynaklarına etkisi var. Yağışın alansal ve zamansal dağılımı çok önemli. Kentsel alanlarda böyle bir yağış gerçekleşmesi durumunda, taşkınlara ve zararlara sebebiyet veriyor. Kırsal alanlarda gelmesi durumunda eğer rezervuar söz konusuysa kullanabileceğimiz bu su birikiyor. Önümüzdeki aylarda da yağışın mevsim normallerinde gerçekleşmesi durumunda, kuraklık etkilerini azaltacak bir etkide olmasını umuyoruz diye konuştu.

KENTSEL ALANLARDA YAĞIŞLAR KONTROL EDİLSİN UYARISI

Özçelik, Muğla'nın en fazla yağış alan illeri arasında yer almasına rağmen, kuraklıkla da boğuştuğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

Burada önemli olan bizim etkin su kaynakları yönetimini gerçekleştirebilmemiz lazım. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen sel ve su baskınlarında da gördüğünüz üzere, kentsel alanlarda yağışları kontrol edemememiz durumunda, bizim taşkın zararlarının önüne geçmemiz mümkün olmayacak.