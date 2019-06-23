Kuraklık Başladı: Hindistan'da Bir Şehrin Suyu Bitti

Su kıtlığı, dünyadaki yaşamın en büyük tehlikelerinden bir tanesi ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'ın en büyük şehirlerinden olan, 4,65 milyon insana ev sahipliği yapan Chennai kenti bu konuda sıkıntı yaşıyor.

Şehrin su rezervuarları, çamurlarmış durumda. Şehir sakinlerinin su ihtiyaçlarıysa tuzdan arındırma tesisleri ve trenlerle taşınan sularla giderilmeye çalışıyor. Kuraklık sorunu şu an için sadece Chennai'de değil birçok dünya şehrinde de yaşanıyor. Kötü yönetim, yeraltı sularının fazla kullanımı ve iklim değişikliği gibi etmenler dünyadaki büyük şehirleri, su tehlikesi altına atıyor. Eğer ki bunlara bir önlem alınmazsa birçok şehir Chennai olma yolunda ilerliyor.

Bu hafta Chennai şehrinin yöneticileri, BBC'ye verdikleri röportajda "Chennai'yi bu durumdan sadece yağmur kurtarabilir" ifadelerini kullandı. Hindistan'ın Dünya Kaynakları Enstitüsü'nde sürdürülebilir şehir yöneticisi olan Raj Bhagat, su taşıyan kamyon operatörlerinin, yüksek fiyattan su sattığını ve bunun daha çok fakir insanların yaşadığı bölgelerde durumu daha kötüye götürdüğünü söyledi.

Yedi ayda kuruyan bir Chennai barajı.

Şehir, son yağmurunu kuzey doğu bölgesine ekim-aralık ayları arasında yağan muson yağmurlarıyla aldı ve o günden sonra 200 günü yağmursuz geçirdi. Yaşanan bu kurak dönemden sonra bu senenin başlarında şehre su tedarik eden dört rezervuar kurumaya başladı.

Şehrin su kaynaklarının tükenmesinde sıcak havalar ve su döngüsünün değişmesine sebep olan iklim değişikliği rol oynuyor. Ancak sorun sadece düşüşe geçen yağmur oranı değil. Bhagat, "Chennai'yi saran sorun, fazla tüketim ve 2018 Kuzey Doğu Muson sezonunda az yağmur yağmasının bir karışımı. Şehir ve çevresinde yer alan bölge, geçtiğimiz yüz yılda tüm sektörlerde devasa bir büyüme yaşadı ve bunun sonunca devasa bir tüketim meydana geldi" dedi.

Aralık 2018'den Haziran 2019'a Chembarambakkam Gölü

Kısacası insan hatalarından kaynaklanan bir "kasırga" ve sert bir iklim şehir sakinlerine doğru ilerliyor. Şehir yöneticileri, gelecekte oluşabilecek kuraklıklar için daha fazla tuzdan arındırma tesisi kurmayı planlıyor. Ancak Bhagat ise daha az maliyetli daha iyi su altyapılarının kurulmasını öneriyor.

Sadece Chennai değil ayrıca Cape Town ve Sao Paulo gibi şehirler de benzer sorunları yaşıyor ya da yaşadı. Dolayısıyla insanlığın bir su savaşına girmemesi için yöneticilerin çeşitli önlemler almaya başlaması gerekiyor.