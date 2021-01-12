Kura Nehri'nin buzu, sıcak havayla çözülmeye başladı
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Kura Nehri'nin buzu, sıcak havayla çözülmeye başladı

12.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:48
Kura Nehri'nin buzu, sıcak havayla çözülmeye başladı

ARDAHAN'ın Göle ilçesinden doğan Kura Nehri'nin geceleri sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi sonucu geçen aralık ayında yüzeyi tamamen buz tuttu.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinden doğan Kura Nehri'nin geceleri sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi sonucu geçen aralık ayında yüzeyi tamamen buz tuttu. Ancak son yılların en sıcak kışının yaşandığı bölgede Kura Nehri çözülmeye başladı.

Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında buz tuttu. Çetin geçen kışın habercisi olan Kura Nehri, ocak ayında şaşırttı. Son yılların en sıcak kış mevsimini yaşayan Doğu Anadolu Bölgesi'nde karın olmaması ve havaların sıcak gitmesi oldukça şaşırtıyor. Hava sıcaklığının 3 dereceyi gösterdiği kent merkezinde etkili olan sıcaklar nedeniyle hiçbir çeşme ve şadırvanda donmadı.Böyle bir ocak ayı yaşamadığını söyleyen Ardanlı Mehmet Yılmaz, "Güneşin bile üşüdüğü Ardahan'da Kura Nehrinin yüzeyi buz tutar ve Mart'a kadar çözülmezdi. Ama bu yıl havalar çok sıcak. Bu sıcaklık Kura Nehir'nin de çözülmesine neden oldu. Kışın yumuşak geçtiğine sevinmeliyiz ama kuraklık korkutuyor. Bu yıl çok az kar yağdı. Umarım eskisi gibi çok kar yağar ve kuraklık olmaz" diye konuştu.


Kura Nehri'nin buzu, sıcak havayla çözülmeye başladı
Kura Nehri'nin buzu, sıcak havayla çözülmeye başladı
Kura Nehri'nin buzu, sıcak havayla çözülmeye başladı
Kura Nehri'nin buzu, sıcak havayla çözülmeye başladı
Kura Nehri'nin buzu, sıcak havayla çözülmeye başladı
Kura Nehri'nin buzu, sıcak havayla çözülmeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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