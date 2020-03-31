Küpeli: Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız
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Küpeli: Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız

Sağlık İl Müdürü Bilge'yi ziyaret eden Başkan Nadir Küpeli, "Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

31.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:26
Küpeli: Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kahramanca mücadele veren sağlık personeline destek vermek ve yanlarında olduğunu belirtmek için Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'yi makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Küpeli, "Ülkemiz salgın bir hastalıkla karşı karşıya. Özellikle sağlık çalışanlarımız hastalığın yayılmasını engelleme adına yoğun bir mesai harcıyor. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza moral vermek için İl Müdürümüz Sayın Uğur Bilge'yi makamında ziyaret etmek istedik. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak ülkemiz için gece gündüz demeden çalışan sağlık personelimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.Koronavirüs salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz. İnanıyoruz ki devletimizin almış olduğu tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın yoğun gayretleriyle bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağız" diye konuştu.

Bu dönemde vatandaşların sağlık çalışanlarına yardımcı olması gerektiğini aktaran Küpeli, "Bu süreçte vatandaşlarımızın evde kalmaları hayati önem taşımaktadır. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmak virüsün yayılmasına sebep olacağı gibi sağlık çalışanlarımız için risk yarattığı unutulmamalıdır. Sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız ise, sosyal mesafe kuralına mutlaka uymalıdır" dedi. Başkan Küpeli kurum olarak her zaman sağlık çalışanlarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Bize güç verdiniz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Bilge ise Başkan Küpeli'ye teşekkür ederek, "Bu ziyaretiniz bize güç verdi. Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü olarak tüm personelimizle 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. İnancımız tamdır ki el birliğiyle bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Bu süreçte vatandaşlarımız evde kalsınlar. Tüm uyarılarımızı dikkate alarak bize yardımcı olsunlar" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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