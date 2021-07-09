Kung Fu oyunu Sifu çıkış tarihi belli oldu! Sifu sinematik oynanış fragmanı yayınlandı!
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Kung Fu oyunu Sifu çıkış tarihi belli oldu! Sifu sinematik oynanış fragmanı yayınlandı!

Kung Fu oyunu Sifu çıkış tarihi belli oldu! Sifu sinematik oynanış fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Sloclap'ın yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı kung fu dövüş oyunu Sifu'nun çıkış tarihi belli oldu. PlayStation resmi hesabı Sifu'nun sinematik oynanış fragmanını yayınlandı!

Absolver'ı geliştiren bağımsız stüdyo Sloclap'in yeni oyunu Sifu, kıyasıya yakın dövüş içeren üçüncü şahıs aksiyon oyununda intikam yolunda ilerleyen genç bir Kung-Fu öğrencisini kontrol edeceksiniz. Sifu, son derece basit ama etkili görselleri, benzersiz dövüş mekaniği ile şimdiden sektörde adını duyurmayı başardı.

Kung Fu oyunu Sifu çıkış tarihi belli oldu! Sifu sinematik oynanış fragmanı yayınlandı!

Sifu, 2021 yılında PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC (Epic Games) için çıkış yapacak. Oyunun ileride diğer platformlarda da erişime açılacağı düşünülüyor.

PlayStation resmi YouTube hesabı bugün Sifu'nun oynanış fragmanını yayınlandı.

SIFU TANITIM YAZISI

Kung-Fu yalnızca bir hayata sığar mı?

Sifu'da intikam yolunda ilerleyen genç bir Kung-Fu öğrencisi olarak oynayacaksın.

Tek başına geçmişindeki gölgelerin peşinden koşarken başarıya ulaşmak için eşsiz Pak-Mei Kung-Fu ustalığını derinlemesine kullanması gerekecek.

İntikam yolunda:

Düşmanlarını kovalarken çetelerin hüküm sürdüğü banliyölerden kurumsal gökdelenlerin soğuk koridorlarına kadar şehrin tüm ücra köşelerine gideceksin. Yalnızca bir günün ve karşına çıkacak sayısız düşmanın var. Zamana karşı yarışacaksın.

Tek yol uyum sağlamak:

Hayatta kalmak için dikkatli konumlanmak ve çevrendekileri akıllıca kullanarak avantaj sağlamak çok önemli. Eline geçen her şeyi kullan: fırlatılabilen nesneler, geçici silahlar, pencereler ve çıkıntılar... Tüm ihtimaller sana karşı ve hiç kimseden merhamet görmeyeceksin.

Eğitim hiç bitmez:

Kung-Fu, bedenin ve zihnin yoludur. Pak-Mei Kung-Fu'nun yıkıcı tekniklerinde ustalaşmak için hatalarından ders al, eşsiz yetenekleri aç ve içindeki gücü ortaya çıkar.

SIFU SİNEMATİK OYNANIŞ FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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