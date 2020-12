Kumsalıyla tanınan plaja yapılmak istenen proje çevre sakinlerini harekete geçirdi

Yalıncak-Çimenli Mahallesi sınırında yer alan Trabzon'un doğal kalmış kumsalları arasında gösterilen plajın, projelendirilerek betonlaştırılacak olma iddiası çevre sakinlerini harekete geçirerek projenin yeniden gözden geçirilmesi istendi.

Bölgedeki site sakinleri, kumsaldaki alana otopark, tuvalet, yönetim binası, soyunma kabinleri gibi donatıların yapılacak olmasına tepki göstererek doğal özelliklere sahip plajın bulunduğu yerdeki bitki örtüsü ve yeşil alanın yok edilmeye çalışılması kendilerini derinden etkilediğini söylediler.

Site yönetimi adına bir açıklama yapan Yavuz Aydurmuş, şehre en yakın doğal kalmış alanın proje yapılacak diye beton yığınına dönüştürülmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, "Önce tarihi binalarımızı yıktık, sonra yeşili yok ettik. Kentin her tarafını betonlaştırdık, sahili doldurup denizle ilişkimizi kestik. Doğal olan ne varsa, onu betona çevirdik. Elimizde, avucumuzda bir iki tane doğallığı buzulmamış yer kaldı. Bu yerlerden birisi Yalıncak Plajı idi. 'Yalıncak Plajı idi' diyoruz; çünkü beton ağırlıklı bir proje ile bu doğal ortam da elimizden gitmeye hazırlanıyor. Trabzon'un şehre en yakın doğal kalmış, halkın nefes aldığı, deniz ve doğayla buluştuğu plajın ve yeşil alanın proje yapacağız, güzelleştireceğiz diye beton yığınına dönüştürülmesine içimiz kan ağlıyor. Burada yaşayan, çocukluğu burada geçmiş ya da buranın güzelliklerini fark etmiş insanlar olarak doğal özelliklere sahip bir plajın, oradaki bitki örtüsünün ve yeşil alanın yok edilmeye çalışılması bizleri derinden etkiliyor. Ramada Otel'in işgal ettiği binlerce metrekare büyüklüğünde ve kıyı kenar çizgisinin kuzeyinde kalan alanın yalnızca çok küçük bir parçasına dokunulması, geri kalan alanın otelin işgaline bırakılmaya devam etmesi, yine Ramada Otel'in doğusunda bulunan ve yeni yapılan inşaatın önüne donatıların konulması, bütün otopark alanlarının önemli bir kısmının, tuvalet, yönetim binası, soyunma kabinleri vs. alanların, yani beton alanların plajın en güzel ve doğal bölgesi olan Real Trabzon Sitesi'nin önüne konması manidardır. Acaba o sitede yaşayan insanların çeşitli nüfuzlu kişilerle ilişkisi olmadığı için mi böyle yapılıyor? Orada yaşayan insanların, çocukların, gençlerin yaşamsal alanları, yalnız orada yaşayanlar değil o doğal plaja gelen Trabzon halkının yaşam alanları, bazı nüfuzlu kişiler için mi yok ediliyor? Kentte doğal ve bakir kalmış ve tüm halkın yararlandığı doğal plajın yok edilmesine İçimiz yanıyor maalesef. Düşünsenize doğal bir plajın önüne 200 araçlık otopark, beton, yol yapıyorsunuz. Bizler uzun yıllardır burada yaşayan, buranın değerini bilen, doğayı ve çevreyi seven, yeri geldiğinde bu halka açık bakir alanın temizliğini bile kendi imkanlarıyla yapan insanlar olarak bu projenin yeniden gözden geçirilmesini, bu bölgenin doğallığının bozulmamasını, birilerinin değil halkın çıkarına uygun bir proje olmasını talep etmekteyiz. Bizler projelere, yeniliklere kapalı insanlar değiliz. Güzel olan tüm projelere destek vermekten sevinç duyarız. Ama biraz daha güzellik, biraz daha doğallık, biraz daha adalet istiyoruz. Trabzon'u sevmek Trabzon insanını ve Trabzon doğasını sevmek demektir. Bizler Trabzon aşığı insanlarız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı